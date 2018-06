Fazer História com quase nada - Opinião de Germano Almeida

Germano Almeida - analista de política internacional19 Jun, 2018, 08:44 | Mundo

Fez-se História a 12 de junho em Singapura? Sim, fez-se. E agora? Pois, agora não se sabe muito o que isso vai significar.



O encontro inédito entre os líderes dos EUA e da Coreia do Norte foi mais um exemplo, talvez o principal, da primazia da perceção sobre a substância nesta estranha era trumpiana.



Se Donald Trump fosse um Presidente americano… normal, ter aceite reunir com o líder da Coreia do Norte poderia comportar um enorme significado: era sinal de que estaríamos na iminência de um acordo histórico e durável – finalmente a ameaça nuclear vinda de Pyongyang tinha deixado de ser uma realidade.



Mas não foi bem isso que sucedeu na passada terça-feira. Donald Trump, convém nunca o esquecer, não é bem um Presidente dos EUA.



O que o líder americano fez foi montar uma enorme operação mediática, à escala global, que à custa do selo de “histórico” e “inédito” acabou por sustentar um encontro feito de… quase nada.



O “statement” final prevê o caminho para uma “paz estável e duradoura” (nada de novo), mantém a intenção de troca de prisioneiros e devolução de restos mortais da guerra da Coreia (positivo) e contempla a “desnuclearização completa da península da Coreia”.



Ora, sendo isso bom, a verdade é que nem sequer isola e compromete o objetivo específico da desnuclearização da Coreia do Norte”. O que sai escrito do encontro Trump/Kim em nada avança o que havia sido formulado um mês e meio antes, em Panmunjon, no encontro Kim/Moon, os líderes das duas Coreias.



Era suposto que, de encontro de tamanho ineditismo e importância, tivesse que sair algo mais forte e durável. Mas isso, lá está, seria se Trump fosse um Presidente americano normal.



Mestre na gestão das perceções, Donald voltou a apostar todas as fichas em agradar à sua base. E com o número de Singapura pôde exibir, junto dos seus apoiantes, a ideia de que sabe lidar de forma mais eficaz com a Coreia do Norte do que sabia o seu antecessor Barack Obama.



E Trump voltou a mostrar uma perturbadora tendência para fazer coisas de especial complexidade sem consultar os conselheiros em áreas chave: terá prometido a Kim, no encontro de 40 minutos, que



iria pôr fim aos exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, sem avisar previamente Seul… nem sequer o Pentágono.



Nunca se viu comportamento assim de um Presidente dos Estados Unidos. A China ficou a rir-se (ganha cada vez mais influência na região sem o contrapeso americano), a Coreia do Sul ficou ainda mais apreensivo.



Ao colocar as fichas todas no dossiê nuclear, Trump desvalorizou em demasia (ou simplesmente não esteve estudar a complexidade do problema) a ameaça militar norte-coreana, que não cinge ao tema nuclear.



Irão/Coreia do Norte: o grande paradoxo



Há uma enorme contradição no comportamento de Trump no último mês: em maio, rasgou a posição americana no Acordo Nuclear do Irão, supostamente por “Obama não ter conseguido a garantia dos iranianos de que iriam destruir ou entregar os mísseis balísticos”.



Ora, quatro semanas depois, anuncia como histórico um encontro com Kim Jong-Un, mas sem obter por parte da Coreia do Norte qualquer garantia de destruição de locais de fabrico, muito menos de destruição de material nuclear.



A jogada de Trump, aparentemente bem-sucedida nos efeitos mediáticos, deve ser aplaudida pela aposta na diplomacia em vez da via do insulto e da retórica apocalíptica (que marcou a fase “o meu botão é maior que o teu” entre Trump e Kim no final de 2017).



Mas não resiste a um mínimo de “reality check”.



Vejamos: no seu estilo populista e triunfalista, algures entre um vendedor de feira e um autor de livros de auto-ajuda (“isto vai correr bem”, “vamos ver o que vai acontecer”, “vai ser maravilhoso”, “nem imaginam como vai ser bom”), Donald Trump lançou expetativas irrealistas sobre o que iria tirar da cimeira com Kim.



Após o encontro, garantiu que as coisas “correram ainda melhor do que o esperado”, enquanto se desfazia em elogios a Kim Jong-Un (dois dias depois de ter insultado Justin Trudeau, apelidando o primeiro-ministro canadiano de “fraco e desonesto”).



Ver o Presidente dos EUA insultar assim aliados permanentes dos norte-americanos e conceder encómios a um líder com o registo de Kim revela uma conclusão perturbadora: quem, neste momento, ocupa o cargo político mais influente do mundo não dá grande importância a questões como o respeito pelos Direitos Humanos e mostra maior identificação com ditadores e “strongmen” do que com líderes pluralistas e respeitadores da diversidade dos eleitorados que representam.



É mau? Claro que é. Mas tem a ver com o “ar do tempo”. Ignorar esta tendência não seria uma atitude muito inteligente.



Ao mostrar os dentes e aparecer de garras afiadas, no G7, a Merkel, Macron, May e Trudeau, Donald Trump sinalizou ao seu eleitorado que o “America First” (no modo redutor e errado a longo prazo como o interpreta) é para levar a sério.



Ao abrir os braços a Kim Jong-Un, pôr para último plano os valores e princípios e deu prioridade a um dos seus ‘mantras’: mostrar que é diferente do seu antecessor, Barack Obama.



O passado revela que os norte-coreanos não são de confiar: nas últimas duas décadas e meia -- durante as presidências Bill Clinton,



Bush filho e Barack Obama -- declarações de intenções muito idênticas à que foi assinada em Singapura revelaram-se meras palavras levadas com o vento.



Pyongyang nunca cumpriu, mas isso só foi claramente detetado alguns anos depois de cada “statement”.



É, mais uma vez, nisso que Trump está a jogar: o que lhe interessa, na verdade, é que na disputa eleitoral de 2020, que lhe pode valer a reeleição, possa jogar junto de quem lhe pode oferecer o segundo mandato a carta de “eu fiz o que o fraco do meu antecessor nem sequer ousou tentar”.



Para uma conversa de “tough guy”, é difícil imaginar uma tirada mais sexy. Não corresponde à realidade? Esqueçam isso.



A era trumpiana não se preocupa com os factos nem com a com a verificação. Aposta nos “feelings” e na “perceção”.



Habituem-se.