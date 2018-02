FBI admite ter falhado investigação a autor do tiroteio na Florida

Inês Geraldo - RTP16 Fev, 2018, 19:49 | Mundo

Num comunicado emitido esta sexta-feira, o FBI admitiu que a cinco de janeiro deste ano, recebeu informações o homicida, de que tinha em sua posse armas e que fazia comentários nas redes sociais que indiciavam que estava para acontecer um tiroteio.



No entanto, garante que não foram colocados em práticas os protocolos próprios para a situação.



“A informação não foi transmitida para o Departamento policial de Miami e não houve investigação feita nessa altura”, pode ler-se no comunicado do FBI. A admissão de culpa por parte do organismo tem levantado questões sobre se o massacre podia ter sido evitado.



O FBI explicou que a denúncia no mês de janeiro é diferente da informação recebida a partir de um vlogger, que em setembro reportou comentários de Nikolas Cruz na rede social Youtube, em que mostrava a intenção de protagonizar um tiroteio numa escola.



O diretor do FBI, Christopher Wray, afirmou que estão a ser investigadas todas as circunstâncias em que aconteceram o tiroteio.



“Falámos com vítimas e as suas famílias, e lamentamos a dor adicional que isto causa a todos aqueles que estiveram envolvidos nesta horrível tragédia. Todos os homens e mulheres do FBI estão dedicados a manter a segurança dos americanos, e encontram-se comprometidos a melhorar tudo o que fazemos e como o fazemos”.

Autor mostrou sinais de instabilidade

Depois de ter sido apanhado após o tiroteio de quarta-feira, Nikolas Cruz confessou a autoria dos crimes na escola da Florida perante um tribunal. À medida que são conhecidos novos detalhes sobre o que aconteceu na quarta-feira, vai sendo conhecida a pegada digital do rapaz de 19 anos.



Para além das palavras sobre a intenção de querer protagonizar um tiroteio, Nikolas Cruz também fez comentários a criticar a comunidade afro-americana e muçulmanos, para além de afirmar que a polícia e protestantes anti-fascistas eram um dos alvos da sua vingança.



Cruz tinha sido expulso da escola secundária onde abriu fogo, devido a razões disciplinares. O tiroteio da última quarta-feira passou a ser o mais mortífero em escolas nos Estados Unidos desde 2012, altura em que se deu a targédia em Sandy Hook, Newtown, em que morreram 20 crianças e seis adultos.



(c/ agências)