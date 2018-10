FBI aperta investigação sobre pacotes armadilhados

Ao mesmo tempo as autoridades de Nova Iorque decidiram reforçar o patrulhamento policial nas ruas.



Até agora foram intercetadas 10 encomendas com bombas caseiras dirigidas a várias figuras do partido democrata, tais como Barack Obama, Hillary Clinton e até o ator Robert De Niro foi ameaçado.



O caso começou a ganhar dimensão, como conta João Ricardo Vasconcelos correspondente da Antena 1/RTP nos Estados Unidos, no início da semana.



As autoridades norte-americanas continuam a procurar os autores do envio através dos correios de uma série de pacotes com engenhos explosivos a várias personalidades democratas dos Estados Unidos.