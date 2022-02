FBI descreve China como o Estado "mais descarado" e "mais prejudicial"

O alegado roubo da informação e tecnologia norte-americana pela China está a preocupar Christopher Wray, diretor do FBI, para quem a ameaça ao ocidente por parte do Governo de Xi Jinping é agora "mais descarada" e "mais prejudicial" do que nunca.





"Quando contabilizamos o que vemos na nossas investigações, das quais mais de duas mil estão focadas no Governo chinês a tentar roubar as nossas informações ou tecnologia, não há país que apresente uma ameaça mais ampla às nossas ideias, inovação e segurança económica do que a China", alerta Wray, de acordo com uma cópia do discurso fornecida pelo FBI, citada no Guardian.







Christopher Wray, diretor do FBI, discursa na Biblioteca Presidencial Reagan | Twitter





A cada 12 horas, a polícia federal de investigação criminal abre novas linhas de investigação relacionadas com hackers presumivelmente associados ao Governo chinês.





"O dano da espionagem económica do Governo de Pequim não faz sobressair apenas as empresas chinesas que avançam com base em tecnologia obtida ilegalmente. Enquanto elas avançam, empurram as nossas empresas e trabalhadores para trás", afirma Wray.





"Esse dano – falência de empresas, perda de empregos – está a acumular-se há uma década. É esse retrocesso económico que sentimos hoje. É um dano sentido em todo o país, por trabalhadores em toda uma gama de indústrias", sublinhou o diretor do FBI.





A pressão chinesa tende a aumentar.





"Falei muito sobre essa ameaça desde que me tornei diretor em 2017, mas quero focar-me nisso aqui esta noite porque atingiu um novo nível – mais descarado, mais prejudicial do que nunca, e é vital, vital que todos nós nos concentremos nessa ameaça juntos", destacou Wray.





As autorigades chinesas refutam as acusações e falam em "ataques infundados e difamações maliciosas".



Economia de pés de barro

George Soros, investidor, filantropo e multimilionário húngaro - nos Estados Unidos desde a década de 60 do século passado -, associa-se às críticas apontadas ao presidente chinês Xi Jinping.





Para Soros, Jinping é a "maior ameaça" à sociedade aberta em todo o mundo.







No entanto, o multimilionário defende "que a crise que envolve o mercado imobiliário insustentável da China pode ser a queda de Xi". Soros acredita que Pequim enfrenta também "outros problemas crescentes, como conter a pandemia e a variante Ómicron, a tentativa do controlo social total e a taxa de natalidade em queda".





"O modelo em que se baseia o boom imobiliário é insustentável. As pessoas que compram apartamentos têm de começar a pagar por eles antes mesmo de serem construídos. Assim, o sistema é construído sobre crédito. Os governos locais obtêm a maior parte de suas receitas com a venda de terras a preços cada vez maiores", vinca o investidor.





A descida dos preços já em curso em muitas regiões da China "voltará muitos daqueles que investiram a maior parte de suas economias em imóveis contra Xi", argumenta Soros.





Durante uma conferência da Hoover Institution sobre a China, George Soros relembrou que "a vitória das sociedades abertas não pode ser dada como certa" quando o mundo está à beira de um conflito militar em solo ucraniano ou em Taiwan.





George Soros said China’s Xi Jinping may fail to extend his rule of the country later this year, as is widely expected.



The billionaire shared these thoughts at an event sponsored by the Hoover Institution at Stanford https://t.co/KjlNHkeRDZ pic.twitter.com/Pa6xYt2Cen — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 31, 2022

Soros sublinha que o controlo autoritário de Xi sobre os militares e os tentáculos de repressão e vigilância não vão protegê-lo para sempre., diz o investidor.O discurso de Christopher Wray na Biblioteca Presidencial Reagan, na Califórnia, e as observações de George Soros surgem nas vésperas da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, na China.Os EUA e o Reino Unido, entre outros países, decidiram não enviar representações a Pequim para o evento desportivo, em protesto contra os abusos dos Direitos Humanos em Xinjiang e outras regiões.