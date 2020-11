FBI investiga intimidação de apoiantes de Trump contra campanha de Joe Biden

A alegada perseguição prolongou-se ao longo do autoestrada durante um largo período de tempo e, apesar de ninguém ter ficado ferido durante o incidente nem terem ocorrido detenções, a campanha de Joe Biden acabou por cancelar os eventos da passada sexta-feira no Estado do Texas por motivos de segurança.



Vídeos partilhados nas redes sociais mostram vários veículos com bandeiras de Donald Trump a cercar o autocarro de campanha de Joe Biden. Num desses vídeos, um carro de apoio a Trump embate num veículo de apoio ao candidato democrata forçando-o a mudar de faixa.



O FBI confirmou ainda no fim-de-semana que está a investigar o incidente que obrigou o candidato democrata a cancelar pelo menos um do eventos agendados para o Texas. A organização de campanha de Joe Biden acusou, entretanto, o presidente de encorajar os seus apoiantes a envolverem-se em atos de intimidação.



"O FBI San Antonio está ciente do incidente e está a investigá-lo", disse a agente especial Michelle Lee, porta-voz do Federal Bureau of Investigation em San Antonio, à Reuters. "Nenhuma outra informação está disponível de momento".

No entanto, o presidente Donald Trump desvalorizou a situação referindo que, na sua opinião, esse grupo de "patriotas não fez nada de mal", criticando a atuação do FBI.

In my opinion, these patriots did nothing wrong. Instead, the FBI & Justice should be investigating the terrorists, anarchists, and agitators of ANTIFA, who run around burning down our Democrat run cities and hurting our people! https://t.co/of6Lna3HMU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2020

Armed Trump trolls harassing Biden Bus on I-35, ramming volunteer vehicles & blocking traffic for 40 mins. Eric Trump took to FB to incite this violence.



At least the Trump hearse is appropriate given the 200K+ Americans who have died due to his incompetence. #VoteHimOut pic.twitter.com/vUyhhKyceo — Rafael Anchía (@RafaelAnchia) October 30, 2020

Já no sábado à noite,, escreveu Trump na publicação, em que partilhou um vídeo do momento.Um representante estadual e uma testemunha disseram, de acordo com o Guardian , que a caravana de apoiantes de Trump estava armada., excreveu no Twitter o representante democrata do Estado do Texas, Rafael Anchía.Também o historiador Eric Cervini, que tinha viajado para o Texas para votar, publicou um vídeo no Instagram que mostrava uma longa fila de carros com bandeiras de Trump parados ao longo da estrada enquanto esperavam o autocarro "Biden-Harris"., escreveu Cervini, acrescentando: