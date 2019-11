FC Porto e Montpellier empatam na `Champions` de andebol com golo de Gilberto Duarte

Depois do empate em casa na última ronda com os ucranianos do Motor Zaporozhye (35-35), nos derradeiros segundos do encontro, o FC Porto voltou a ceder a vantagem frente ao Montpellier, com um último golo de Gilberto Duarte (23-23), após perda de bola no ataque.



Frente aos campeões europeus em 2002/03 e 2017/18, o FC Porto somou mais um preciso ponto na luta pelo objetivo de seguir em frente na Liga dos Campeões, para o que terá de terminar, pelo menos, no sexto lugar do Grupo B da fase de qualificação.



O FC Porto, que soma seis pontos, tantos como os húngaros do Vezprém e os macedónios do Vardar (embora com menos um jogo), vão disputar os três encontros seguintes fora de casa, frente aos alemães do Kiel, aos franceses do Montpellier e aos ucranianos do Motor Zaporozhye.