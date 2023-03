Fecho da Assembleia Popular. Xi insiste que integração de Taiwan "é essencial para revitalizar China"

Xi Jinping afirmou que a reunificação é "uma aspiração comum da nação chinesa" e salientou a necessidade da China se "opor às forças externas" e aos "secessionistas".O presidente, reeleito na passada sexta-feira para um terceiro mandato presidencial (2023-2028), algo sem precedentes, apelou à defesa do "princípio de uma só China" e "adesão ao 'Consenso de 1992'", no qual Taipé e Pequim reconhecem que existe apenas uma única China, embora tenham diferentes entendimentos sobre qual é a "verdadeira".Xi salientou também a necessidade de "promover o desenvolvimento pacífico das relações no estreito de Taiwan", após um ano em que as tensões entre Pequim e Taipé dispararam, durante a visita à ilha da então líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi.

A ilha de Taiwan tem sido governada autonomamente sob o nome oficial da República da China desde 1949, quando os nacionalistas do KMT ali se refugiaram após perderem a guerra civil contra os comunistas, com Pequim a reivindicar soberania sobre o território.

Xi Jinping salientou ainda a necessidade de reforçar a segurança nacional no primeiro discurso após a reeleição."A segurança é a base do desenvolvimento, enquanto a estabilidade é um pré-requisito para a prosperidade", sublinhou, dirigindo-se aos cerca de três mil congressistas.Para tal, é necessário "promover plenamente a modernização da defesa nacional e das forças armadas, e transformar (o exército) numa grande muralha de aço que proteja efetivamente os interesses nacionais de soberania, segurança e desenvolvimento", defendeu Xi.e outras tecnologias de ponta. Taiwan é um dos grandes produtores de semicondutores.O líder chinês prometeu também modernizar as Forças Armadas para transformar o país numa “Grande Muralha de aço”.

Papel de Pequim nas relações internacionais

No seu discurso, o presidente chinês reclamou ainda um papel maior para a China na resolução de questões internacionais, após Pequim ter sediado negociações que culminaram num acordo entre Arábia Saudita e Irão para restabelecer relações diplomáticas.Uma maior intervenção da China na governação internacional vai trazer “energia positiva para a paz e desenvolvimento mundiais e criar um ambiente internacional favorável ao desenvolvimento do nosso país”, disse Xi.Sem dar detalhes sobre as ambições do Partido Comunista Chinês, Pequim assumiu uma política externa cada vez mais assertiva, desde que Xi assumiu o poder, em 2012., avança a Reuters.A China, que nunca condenou a invasão russa à Ucrânia, tem vindo a oferecer-se para intermediar a paz entre Moscovo e Kiev, um esforço encarado pelo Ocidente, dado o apoio diplomático de Pequim a Moscovo.A 30 de janeiro, a agência Tass noticiou que Xi tinha sido convidado para visitar Moscovo na primavera.

Primeiro-ministro tenta tranquilizar setor privado

Na estreia como primeiro-ministro chinês, Li Qiang prometeu tranquilizar o setor privado do país, afirmando que o ambiente das empresas empreendedoras vai melhorar e que será dado tratamento igual a todas as empresas.”, afirmou.

Li, antigo chefe do Partido Comunista em Xangai, foi eleito no domingo como primeiro-ministro e tem a tarefa de revitalizar a segunda maior economia do mundo, após três anos de restrições devido à pandemia de covid-19.

“De facto, no passado houve algumas informações incorretas sobre o desenvolvimento da economia privada, o que preocupou alguns empresários”, acrescentou Li, sem dar detalhes.Segundo Li, “. Vamos criar condições equitativas para todos os tipos de entidades de mercado e faremos mais esforços para apoiar os empresários privados a crescer e prosperar”.

Os investidores esperam que os fortes laços do novo primeiro-ministro com Xi Jinping o habilitem a pressionar para políticas mais favoráveis aos negócios. O novo primeiro-ministro enfrenta vários desafios, incluindo a fraca confiança entre consumidores e a indústria privada, a queda das exportações e o enfraquecimento das relações com os Estados Unidos.



A China estabeleceu um objetivo de crescimento do PIB de cerca de cinco por cento, o mais baixo em três décadas, depois de a economia ter crescido apenas três por cento em 2022.No entanto, Li Qiang admitiu que “vai ser difícil” atingir essa meta de crescimento.”, assumiu num discurso de 90 minutos.Li, que é também responsável pelos assuntos económicos, denunciou também o “cerco” e a “repressão” a Pequim por parte de Washington, num contexto de deterioração entre as duas potências.“A China e os Estados Unidos podem e devem cooperar. Se cooperamos, podemos conseguir grandes coisas”, acrescentou.

Em relação à produção de alimentos, Li garantiu que a segurança alimentar está garantida com as políticas do Estado de apoio aos produtores.