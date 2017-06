Fecho de fronteiras desejado por Trump volta a esbarrar na justiça

Carlos Santos Neves - RTP 12 Jun, 2017, 22:07 / atualizado em 12 Jun, 2017, 22:10 | Mundo

“Concluímos que o Presidente, ao emitir a ordem executiva, excedeu o alcance da autoridade que lhe é delegada pelo Congresso”, escreveu o coletivo de três juízes do Tribunal de Recurso do Nono Circuito, no Estado norte-americano da Califórnia.



O acórdão desta segunda-feira preserva, em larga medida, o teor da decisão tomada no início de março por um juiz federal do Hawai contra a ordem do Presidente Trump destinada a impedir a entrada em território dos Estados Unidos de cidadãos da Líbia, do Irão, Somália, Sudão, Síria e Iémen.O Presidente dos Estados Unidos tem insistido na ideia de que as restrições à entrada de pessoas de países maioritariamente muçulmanos seriam uma peça crucial na prevenção do terrorismo.





A ordem executiva estabelecia um período de 90 dias para estas restrições, até à implementação de uma política mais rigorosa de avaliação de pedidos de vistos. O mesmo juiz do Hawai bloqueou também uma diretiva que suspendia a entrada de candidatos ao estatuto de refugiado por 120 dias.



Uma outra instância, o Tribunal de Recurso do Quarto Circuito, em Richmond, no Estado da Virgínia, decidira, a 25 de maio, avalizar um acórdão de um juiz de Maryland que bloqueara parte da ordem executiva.



Na decisão agora tomada, Tribunal de São Francisco não se pronunciou, todavia, sobre a constitucionalidade da ordem assinada por Donald Trump, designadamente sobre uma eventual discriminação velada de muçulmanos. Os juízes pronunciaram-se apenas sobre o que entenderam ser uma violação das leis de imigração.



É já sabido que este caso será dirimido, mais cedo ou mais tarde, pelos juízes do Supremo Tribunal. A Administração interpôs a 1 de junho, junto da mais alta instância judicial dos Estados Unidos, um requerimento de emergência para poder ressuscitar a ordem executiva.

O caos



Quando foi conhecida a decisão do juiz do Hawai, as despesas do – cada vez mais acirrado - combate movido pela Administração Trump couberam ao procurador-geral dos Estados Unidos. Jeff Sessions disse-se mesmo “espantado” com o facto de “um juiz sentado numa ilha do Pacífico poder emitir uma ordem que impede o Presidente dos Estados Unidos de exercer o que claramente parece ser o seu poder constitucional”.



O texto de março foi a segunda tentativa de Donald Trump para a implementação de restrições de viagem. A primeira, assinada a 27 de janeiro, semeou o caos nos aeroportos das maiores cidades dos Estados Unidos, onde se multiplicaram os protestos. A implementação da ordem foi pela primeira vez suspensa a 3 de fevereiro por um juiz federal de Seattle, no Estado de Washington.



Joana França Martins - RTP (31 de janeiro de 2017)



We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junho de 2017

Se não tivesse sido travado nos tribunais, o segundo texto – entretanto expurgado da referência ao Iraque - teria entrado em vigor a 16 de março.Foi das próprias autoridades do Hawai, o Estado natal do antecessor de Trump na Casa Branca, Barack Obama, que partiu a ação judicial de contestação à segunda versão da ordem executiva. Tal como no caso de Maryland, argumentava-se que o decreto presidencial violava não apenas a legislação federal de imigração, mas parte da Primeira Emenda da Constituição, que proíbe o Governo Federal de favorecer ou discriminar qualquer confissão religiosa.Na sequência do mais recente atentado em Londres, o Presidente norte-americano recorreu ao Twitter para reavivar a contenda judicial em curso.“Precisamos de ser espertos, vigilantes e duros. Precisamos que os tribunais devolvam os nossos direitos. Precisamos da proibição de viagens como um nível extra de segurança!”, escrevia Trump na noite dos ataques na London Bridge e em Borough Market.