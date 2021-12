Fecho de jornal em Hong Kong. China condena "linguagem irresponsável" do Ocidente

, afirmou Zhao Lijian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, citado pela France Presse.Pequim respondeu desta forma a críticas desferidas a Pequim a partir da União Europeia, do Canadá e dos Estados Unidos, após o encerramento do, conotado com o movimento pró-democracia de Hong Kong, e às detenções de jornalistas do portal., acrescentou o mesmo porta-voz. Zhao Lijian clamou mesmo queConhecida a notícia do fecho do jornal, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, veio acusar, em comunicado, a China de causar danos à credibilidade da Região Administrativa Especial:, enfatizou Blinken.

Duas das sete pessoas ontem detidas na operação policial contra o Stand News foram entretanto acusadas de sedição.



Na quarta-feira, a Associação de Jornalistas de Hong Kong manifestou-se “profundamente preocupada”, recordando que, em 2021, foram detidos vários responsáveis por meios de comunicação social. Em comunicado, a entidade apelou ao Governo de Hong Kong para que salvaguarde a liberdade de imprensa nos termos da Lei Básica do território.Recorde-se que em junho um outro jornal, o, fechou portas, depois de os seus bens terem sido congelados e os executivos detidos, ao abrigo da lei de segurança nacional imposta em julho de 2020.

A antiga colónia britânica de Hong Kong foi integrada na República Popular da China em 1997 como Região Administrativa Especial. Estatuto que garantia um significativo grau de autonomia, similar àquele que foi atribuído, em 1999, a Macau.