Federação feminina de ténis preocupada com bem-estar de Peng Shuai

Naquilo que parece ser uma plataforma chinesa parecida com o twitter, Peng Shuai voltou a aparecer em público para dizer que as alegações de que havia sido abusada sexualmente por Zhang Gaoli foram mal percebidas.



“Primeiro, tenho de clarificar um ponto extremamente importante: nunca disse ou escrevi que alguém abusou de mim sexualmente, tenho de explicar isto de forma clara”, disse Peng Shuai em vídeo.



Esta foi a primeira vez que a tenista falou publicamente sobre as alegações que fez anteriormente. Na mesma declaração, Peng Shuai assegurou que não está a ser vigiada ou controlada. “Sempre fui muito livre”, disse a chinesa a um repórter.



Peng Shuai declarou que a publicação é um assunto privado e que muitas pessoas não perceberam. No entanto, a tenista não elaborou mais sobre o assunto.



Apesar do reaparecimento para desdizer o que disse anteriormente, a Federação feminina de ténis (a WTA) mostrou-se pouco convencida com as palavras da tenista. Num comunicado, a WTA voltou a pedir uma investigação a fundo sobre o que aconteceu a Peng Shuai depois da publicação na plataforma Weibo.



“Continuamos firmes no nosso apelo para uma investigação a fundo, justa e transparente, sem censura, às suas [de Peng Shuai] alegações de abuso sexual, matéria que iniciou as nossas preocupações”.



Peng Shuai desapareceu durante algum tempo depois da publicação feita nas redes sociais chinesas, o que causou comoção internacional, especialmente entre os seus pares. Foram ouvidas palavras de preocupação de Naomi Osaka, Novak Djokovic e Serena Williams.



No vídeo, Peng Shuai disse que foi ela que enviou a mensagem escrita a Steve Simon, diretor do WTA, e que negou qualquer abuso e que a tradução para inglês de uma declaração do meio de comunicação estatal da China estava correta.



Na altura, Simon afirmou que tinha sido Peng Shuai a enviar o email, suspeitas que se adensaram depois de um observador ter encontrado um cursor no meio do texto do email.



A WTA anunciou este mês que ia suspender todos os torneios que tinha na China devido à situação de Peng Shuai e à segurança dos atletas no país. A China tornou-se no maior mercado para a WTA nos últimos anos mas não realizou nenhum evento nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19.



“Foi bom ver novamente Peng Shuai em público e esperamos que ela esteja bem”, declarou a WTA esta segunda-feira. “Como temos vindo a dizer de forma consistente, estas aparições não aliviam ou falam das preocupações da WTA sobre o bem-estar de Peng Shuai e a maneira como ela comunica, sem qualquer tipo de censura ou coerção”.



O vídeo da tenista também não convenceu alguns grupos de direitos humanos. “Uau, tão natural, tão real, agora toda a gente acredita. Parabéns, o Partido Comunista Chinês” tweetou de forma sarcástica Yaqiu Wang, que faz parte do grupo Human Rights Watch.



Zhang Gaoli foi uma figura proeminente do governo chinês até 2018 mas até agora não comentou as alegações de Peng Shuai. Esta é uma controvérsia que levou a vários protestos contra os Jogos Olímpicos de inverno em Pequim, no próximo ano. O Comité Olímpico Internacional diz ter conversado com a tenista por duas vezes e que ficou com garantias de que Peng Shuai se encontrava bem.