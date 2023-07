Feijóo e Sánchez à procura de um acordo. Decisão pode estar nas mãos de Puigdemont

No rescaldo das eleições de domingo, o Parlamento fragmentado deixa o PP e o PSOE a necessitar de formar coligações ou alcançar acordos de governação, sendo que nenhum dos blocos obteve uma maioria evidente. À direita e à esquerda, procuram-se garantir nas últimas horas, com Alberto Nuñez Feijóo, presidente do PP, à cabeça.O líder do partido mais votado, o PP – que obteve 136 deputados dos 350 lugares no Parlamento –“Desde a manhã de hoje que mantive contactos com diferentes forças políticas com o objetivo de conseguir um governo estável”, afirmou Feijóo esta tarde., acrescentou o líder do PP.A grande maioria das sondagens antes das eleições previa uma vitória confortável para o PP, em coligação com o partido de extrema-direita, o Vox.Com efeito, a coligação entre PP e Vox com outras forças regionais e independentistas poderá ser inalcançável, muito por culpa do posicionamento do Vox, que prometia no seu programa reduzir as autonomias regionais e centralizar o poder em Madrid., acima do previsto pelas sondagens. Para alcançarem uma maioria no Parlamento, também eles necessitam de garantir o apoio de vários partidos separatistas, nomeadamente as forças catalãs e bascas.Com essa possibilidade no horizonte,, segundo avança esta segunda-feira o diário espanholO objetivo é tornar possível a reedição de um Governo de coligação tal como aconteceu em 2019. Assim, o voto do Junts per Catalunya, onde Puigdemont ainda mantém grande influência, poderá ser decisivo para o desfecho destas eleições.“Para o Sumar é óbvio que Espanha é um país plural e que estamos em melhor posição para liderar as negociações com todos os partidos que são chamados a entender-se e articular um Governo para a maioria social e plurinacional do nosso país. Acreditamos que com o conhecimento da realidade política catalã, bem como o seu bom relacionamento com muitos dos espaços chamados a entenderem-se, será mais fácil chegar a um acordo. Por isso, a partir de hoje pedimos-lhe para que seja ele a liderar as conversações em nome do Sumar para conhecer as posições iniciais das formações catalãs e explorar todas as formas de acordo”, indicaram fontes próximas da coligação Sumar, liderada por Yolanda Díaz.

Se o PSOE/Sumar conseguirem garantir o apoio da Esquerda Republicana (sete deputados), do PNV e do Bildu (partidos pró-independência do País Basco, com cinco e seis lugares no Parlamento, respetivamente), basta obter um voto de abstenção do Junts per Catalunya de forma a garantir uma governação à esquerda.







No domingo à noite, o Esquerda Republicana e o o Bildu já manifestaram a sua intenção de voltar a viabilizar um governo liderado por Pedro Sánchez. Ambos apelaram a que o Junts per Catalunya faça o mesmo.





Durante a manhã, o secretário-geral do Junts per Catalunya, Jordi Turull, adiantava que os independentistas catalães aproveitariam a “janela de oportunidade” e que o preço para dar aval à investidura de Pedro Sánchez, do PSOE, passaria pela “amnistia e autodeterminação”.



A 1 de outubro de 2017, a Catalunha realizou um referendo sobre a independência da região. Esta consulta popular aconteceu à revelia do poder em Madrid e decorreu sob forte aparato policial e com centenas de feridos. O “sim” à independência obteve 90 por cento dos votos e, seguindo este resultado, o então presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, declarou a independência catalã de forma unilateral. Vários líderes catalães foram detidos. Outros, como Puidgemont, fugiram do país.

No entanto, outros ex-líderes catalães continuam nas malhas da justiça, incluindo Carles Puigdemont, que está desde 2017 no exílio, em Bruxelas.

No início de julho, Puigdemont perdeu a imunidade que tinha como membro do Parlamento Europeu, o primeiro passo necessário para assegurar a sua extradição, e esta segunda-feira, a justiça espanhola emitiu um novo mandado de captura internacional.





A decisão do futuro de Espanha parece, assim, cair inesperadamente nas mãos do antigo líder catalão que pode vir a ser extraditado e condenado pela justiça espanhola. O próprio salientou a ironia do momento através de um tweet.







“Um dia és decisivo para a formação de um Governo em Espanha, no dia seguinte Espanha ordena a tua detenção”, reagiu Carles Puigdemont através do Twttier.



One day you are decisive in order to form a Spanish government, the next day Spain orders your arrest. https://t.co/7e33rCzd6S — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 24, 2023

