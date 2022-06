Feira de Hannover pode "reverter a favor" de relações Portugal-Alemanha nos próximos anos

"Vão-se tecendo, a todos os níveis, relações de proximidade, de confiança e de conhecimento mútuo que eu creio que podem reverter a favor das nossas relações nos próximos anos", revelou João Gomes Cravinho, em declarações à agência Lusa.

Portugal marca presença na maior feira de indústria do mundo com 109 empresas, e com a visita de vários elementos do governo, entre eles o primeiro-ministro António Costa, o ministro da Economia, António Costa Silva, e a ministra da Educação, Elvira Fortunato.

O chanceler Olaf Scholz e o primeiro-ministro António Costa estiveram lado a lado na inauguração da Hannover Messe, no passado domingo.

"Essa simultaneidade das legislaturas [em Portugal e na Alemanha], juntamente com um relacionamento forte que foi tecido logo no início da nossa legislatura, creio que augura muito bem para os próximos anos. Evidente que a Alemanha é um país absolutamente charneira para tudo o que se passa na União Europeia", realçou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Em Hannover, Portugal está representado com empresas que desenvolvem atividade nas áreas de soluções de engenharia, de energia e ecossistemas digitais, com incidência sobre os setores dos equipamentos e da metalomecânica, mobilidade, setores automóvel e aeronáutico, automação e robótica, têxteis e plásticos técnicos, moldes, tecnologias de produção e energias renováveis.

"Os contactos entre as nossas empresas e as congéneres ou eventuais clientes têm sido muito interessantes. O que tenho ouvido é que tem superado as expectativas", apontou Gomes Cravinho, realçando que Portugal está debaixo do holofote.

"Há uma segunda dimensão, que espero que seja transformadora, que é o lastro que esta presença maciça vai deixar para o futuro. Isto é, esta semana, em Hannover, a grande tónica tem sido - porque é que faz sentido trabalhar em Portugal, com Portugal e com empresas portuguesas. A nossa expectativa é que isso reverta não só para estas empresas, mas também para as outras da indústria portuguesa", revelou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros espera que esta experiência tenha "aberto os olhos" às empresas alemãs sobre "toda a potencialidade de Portugal que era insuficientemente reconhecida".

A Hannover Messe começou a 30 de maio e termina quinta-feira, dia 02 de junho, com a maior presença portuguesa de sempre.