Feliciano Reyna vê "tempestade perfeita" na Venezuela

Feliciano Reyna, fundador e presidente da ONG Acción Solidária, considera que a Venezuela atingiu um cenário de "tempestade perfeita", nos planos político, social e económico.



"Um estudo publicado há semanas por três universidades independentes revela que 92 por cento da população venezuelana vive atualmente na pobreza", num país que possui uma das maiores reservas de crude do planeta.





Em entrevista à televisão pública, conduzida pelo jornalista António Mateus e realizada por Carlos Lucas, Reyna sublinha que o colapso socioeconómico da Venezuela foi provocado por más políticas públicas e por se privilegiar a ideologia em vez dos direitos humanos e por corrupção.

Prisões, as "universidades do crime"





Confrontado com alegações de o governo de Nicolás Maduro estar a ser vítima de sabotagem, por questões ideológicas ou interesses externos, o ativista questiona como é possível "que uma empresa petrolífera que há oito anos produzia três milhões de barris por dia produza atualmente cerca de um milhão"."Para onde foram parar os milhões orçamentados por um dos últimos governos de Chávez, para um projeto de restauro e de reequipamento de 60 hospitais públicos venezuelanos, que nunca receberam até à data um cêntimo?", pergunta.No capítulo dos Direitos Humanos, Reyna lamentou ainda o destaque pela negativa do país noutro parâmetro; o do maior número de mortes per capita em prisões, à escala global. Um quadro que imputou, além da violência sobre os detidos, à degradação extrema de infraestruturas e à abordagem política do sistema prisional."As prisões no nosso país são autênticas universidades de crime", declarou na entrevista à RTP. "Se os presos tiverem cometido um crime menor na rua, quando saem já integram gangues de crime organizado. As prisões ali não servem para salvar um indivíduo. A ideia é castigar e não de dizer que é uma pessoa reformável e com Direitos Humanos", acrescentou.