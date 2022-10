Lula eleito. Felicitações e apelos ao retomar da salvaguarda ambiental no Brasil

A Noruega foi um desses países. Está disposta a desbloquear o fundo de ajuda à luta contra a desflorestação.Também o presidente ucraniano já fez chegar os parabéns a Lula e diz acreditar que o novo presidente brasileiro colabore no que chama de reforço estratégico em torno da democracia, paz e segurança.Marcelo Rebelo de Sousa falou ao telefone com o presidente eleito do Brasil. O chefe de estado português já tinha enviado no domingo uma mensagem de felicitações, mas, ao início da madrugada, falou diretamente com Lula da Silva.

De acordo com uma nota publicada na página oficial da internet do Palácio de Belém, quer Marcelo Rebelo de Sousa quer Lula da Silva reiteraram, nesta conversa, a importância das boas relações entre os dois povos e os dois países irmãos.