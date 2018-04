Partilhar o artigo Ferido ligeiro em incidente com militantes da oposição timorense em Laga Imprimir o artigo Ferido ligeiro em incidente com militantes da oposição timorense em Laga Enviar por email o artigo Ferido ligeiro em incidente com militantes da oposição timorense em Laga Aumentar a fonte do artigo Ferido ligeiro em incidente com militantes da oposição timorense em Laga Diminuir a fonte do artigo Ferido ligeiro em incidente com militantes da oposição timorense em Laga Ouvir o artigo Ferido ligeiro em incidente com militantes da oposição timorense em Laga

Tópicos:

Progresso AMP, Timor Leste PNTL, Xanana Gusmão,