Ferro Rodrigues chega a Díli para comemorações do referendo

Lusa29 Ago, 2019, 07:32 | Mundo

No mesmo avião viajou para Díli o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, que representa o Governo nas comemorações do 20.º aniversário da Consulta Popular em que os timorenses escolheram a independência.

A delegação portuguesa foi recebida no Aeroporto Nicolau Lobato em Díli pelo ministro de Estado na Presidência de Conselho de Ministros, Agio Pereira, e pelo ministro da Defesa, Filomeno Paixão.

A delegação portuguesa tem previsto participar nas principais atividades e eventos previstos no programa oficial das comemorações, incluindo um jantar oferecido hoje pelo chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo, no Palácio da Presidência.

Ferro Rodrigues discursa na manhã de sexta-feira na sessão solene alusiva aos 20 anos do referendo que decorre no Parlamento Nacional, num ato em que discursarão ainda Ian Martin, o chefe da missão da ONU que supervisionou o referendo, e o presidente do parlamento, Arão Noé Amaral.

A delegação portuguesa participa depois num almoço oferecido pelo primeiro-ministro antes das comemorações oficiais, que começam ao final da tarde de sexta-feira, o ponto alto da jornada.

O Colar da Ordem de Timor-Leste vai ser entregue a Ferro Rodrigues pelo Presidente da República timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, durante essas cerimónias oficiais, no recinto de Tasi Tolo, na zona oeste da capital timorense.

O presidente da Assembleia regressa assim ao local onde esteve a 20 de maio de 2002, durante as cerimónias da restauração da independência de Timor-Leste, então deputado do Partido Socialista (PS), numa delegação de representantes de todos as bancadas do parlamento.

No sábado de manhã, na Embaixada de Portugal em Díli, Ferro Rodrigues conferirá, em nome do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a Comenda da Ordem da Liberdade a três diplomatas das Nações Unidas: Ian Martin, Tamrat Samuel e Francesc Vendrell, em reconhecimento pelo seu papel na independência de Timor-Leste.

Paralelamente, e durante a visita oficial de três dias, o ministro da Defesa tem previstos encontros, entre outros, com o Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, com o primeiro-ministro Taur Matan Ruak e com o seu homólogo, Filomeno Paixão

À margem do programa oficial das celebrações, o ministro da Defesa terá uma reunião de trabalho com os elementos envolvidos nos projetos de cooperação no domínio da Defesa e visitará o monumento de Aileu, a sul de Díli, onde estão sepultados militares e civis portugueses massacrados na 2ª Guerra Mundial.