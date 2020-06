Festa de Lagos. Continua a aumentar o número de casos positivos

À medida que são conhecidos os resultados dos testes, vai aumentando o nr, de infetados com o novo coronavírus.



A sala de um restaurante foi alugada para um festa familiar que deveria ter 20 pessoas mas rapidamente se descontrolou na sala terão estado cerca de 100 pessoas. A GNR acabou por ser chamada ao local e pôs termo ao encontro.



Duas semanas depois são já 111 os casos confirmados de infeção. Entre estes estão 19 crianças com idades até aos 9 anos. São os últimos resultados dos testes realizados até 21 de junho.



No Centro Hospitalar Universitário do Algarve, continuam internadas duas pessoas, de 27 e 39 anos de idade.



Para já no Algarve, neste momento, não há registo de internamentos em cuidados intensivos.



Todos os restantes casos estão em isolamento domiciliário.





Desde o início da identificação de casos referentes ao surto da festa de Lagos já foram realizados cerca de 2500 testes para a COVID-19.



Entre os casos positivos identificados 74% são pessoas residentes no concelho de Lagos, 17 % residem na cidade de Portimão, 6% no concelho de Albufeira e 3% noutros concelhos do Algarve.



Até à data não há conhecimento de casos registados fora da região algarvia.