EPA

A noite eleitoral na sede do PSOE começou com a porta voz do partido, Pilar Alegria, a falar em máxima prudência, que era preciso contar os votos antes de fazer a festa da derrota de direita e terminou com Pedro Sanches a ser recebido na rua, com euforia pelas largas centenas de apoiantes que foram chegando à medida que se desenhava a subida de percentagem, votos e deputados por parte do PSOE, e se percebia que PP e VOX estavam longe de uma maioria absoluta.