Festas em Downing Street. Boris sobre pressão para publicar relatório

Mark Harper, do Partido Conservador, afirmou aoque pediu a Boris Johnson para publicar o relatório, que ficou conhecido como “relatório de Gray”, na totalidade.Esta terça-feira o secretário da Justiça,“Para mim não está claro que exista algo mais. Assim que a investigação estiver concluída será apresentada”, afirmou Raab à LBC.Na Ski News por que razão existiam tantas fotos de reuniões que eram consideradas de trabalho.O secretário da Justiça acredita que Johnson esteja a salvo de um desafio à liderança conservadora. A maioria dos parlamentares conservadores já revelou que “reserva” o julgamento do primeiro-ministro até estarem concluídas todas as investigações.Já Andrew Mitchell, ex-secretário de Desenvolvimento Internacional, considera que as festas em Downing Street estão “a causar grandes danos ao partido”“Acho que o problema é que Boris está a administrar um Governo moderno como uma corte medieval. Pensávamos que ele ia governar da mesma maneira que fazia quando era presidente da Câmara de Londres, não é isso que está a acontecer”, acrescentou.

O que diz a oposição?

Boris não se demite

O primeiro-ministro britânico recusa pedir a demissão. Reportagem dos correspondentes da RTP no Reino Unido

Keir Starmer, líder da oposição afirma que Boris Johnson está “focado em salvar a sua própria pele” em questões chave.“Muitas pessoas estão preocupadas com questões como as contas de energia, que estão a atingir valores históricos, e o primeiro-ministro está a gastar o seu tempo para salvar a sua própria pele”.Keir Starmer acrescenta que Boris tinha uma reunião planeada para analisar os preços da energia, “mas foi cancelada porque ele estava a ter outras reuniões para salvar o seu próprio emprego”.





A investigação às festas com álcool em Downing Street concluiu que houve falhas graves, mas o chefe do Governo limita-se a pedir desculpas.

"Primeiro, quero pedir desculpas. Lamento muito pelas coisas que simplesmente não fizemos bem e lamento muito pela forma como este assunto foi tratado”, disse numa declaração no Parlamento.Porém, reconheceu,"Eu percebo [o problema] e vou corrigi-lo”, prometeu.

“Falhas de liderança e discernimento”

No relatório do próprio Governo de 12 páginas, a responsável pelo inquérito, Sue Gray, considera que houve “falhas de liderança e discernimento por diferentes elementos do número 10 [gabinete do primeiro-ministro] e do Gabinete [Governo] em momentos diferentes”.





Embora o relatório da funcionária pública Sue Gray evite fazer críticas diretamente ao primeiro-ministro britânico, identifica "falhas de liderança e discernimento” em Downing Street, onde reside e trabalha Boris Johnson.







O relatório sobre o chamadocobriu 16 “ajuntamentos” de assessores e membros do Executivo, nomeadamente festas de despedida de funcionários ou de celebração do Natal, dos quais apenas quatro não estão a ser investigados agora pela polícia.Segundo o relatório, “pelo menos algumas das reuniões em causa representam uma falha grave em cumprir não apenas os altos padrões esperados daqueles que trabalham no coração do governo, mas também os padrões esperados de toda a população britânica na época”.

Relatório com mais de 300 fotos e 500 documentos

A investigadora Sue Graay à polícia trezentas fotografias e quinhentos documentos essenciais para a investigação criminal. Os interrogatórios aos participantes ainda decorrem.A polícia britânica confirmou estar a investigar alegadas festas em oito dias diferentes em 2020 e 2021 em edifícios do Governo, que poderão ter violado as restrições da pandemia de covid-19.

Entre os eventos sob investigação da polícia estão um evento nos alojamentos privados de Boris Johnson a 13 de novembro de 2020, quando o assessor Dominic Cummings se demitiu, uma festa de aniversário de Boris Johnson em junho de 2020 e dois ajuntamentos na véspera do funeral do príncipe Filipe, em abril de 2021.