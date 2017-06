Festival de música evacuado na Alemanha será retomado hoje - organização

Lusa 03 Jun, 2017, 10:29 | Mundo

A polícia confirmou que terminaram as buscas no local do festival, um autódromo na cidade de Nuremberga, no sudoeste da Alemanha.

Na sexta-feira à noite, mais de 80 mil espetadores receberam ordem para sair do recinto do festival após a polícia ter indicado que tinha "elementos concretos, com base nos quais uma possível ameaça terrorista não estava excluída".