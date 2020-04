Festival Outside In Online reúne em rede músicos consagrados e promissores

O festival, que conta com a participação do pianista português Vasco Dantas, prevê 45 atuações transmitidas em direto, gratuitamente, ao longo de seis dias, todos os dias, das 15:00 às 22:00, através da internet, via Instagram e Facebook, congregando a presença dos diferentes intérpretes, nas redes sociais.

Além de Vasco Dantas, a quem foi dada "carta branca" para a abertura dos Serões Musicais da Pena, em Sintra, em março último, o cartaz conta com os pianistas Boris Giltburg, de Israel, vencedor em 2013 do Concurso Rainha Isabel, em Bruxelas, o italliano Gabriele Baldocci que, desde 2008, atua regularmente com a pianista Martha Argerich, e o veterano Pascal Rogé, vencedor do Prémio do Conservatório de Paris, um intérprete de referência de compositores franceses seus compatriotas, como Debussy, Fauré, Ravel e Poulenc.

O cartaz inclui ainda, a pianista brasileira Eliane Rodrigues e, entre outros, os nomes de Anna Fedorova, Nicholas Santangelo Schwartz, Dan Tepfer, Oliver Poole, Conrad Tao, Vadym Kholodenko, Leslie Howard, Misha Mullov-Abbado, Carly Paoli, Roberto Prosseda, Christoph Croisé e Milena Pajaro-Van de Stadt.

Concebido em Portugal, no período de combate à pandemia da Covide-19, o festival propõe "uma mensagem de esperança através da música", reunindo outros intérpretes como Annique Göttler, Konstantin Lapshin, Joaquín Sofredini, Francesca Dego, Jean-Baptiste Doulcet, Susana Gómez Vázquez, Oda Voltersvik, Sophia Bacelar, Congyu Wang, David Malusà, Teo Gheorghiu, Maurizio Baglini e Oxana Shevchenko.

Todos os músicos são "vencedores e finalistas dos mais prestigiados prémios" internacionais, adianta a organização, dando como exemplo os concursos Van Cliburn International, Queen Elisabeth, Arthur Rubinstein Piano Master, Prémio Tchaikovsky.

Completam o cartaz Alexey Osipov, Katerina Verbovskaya, Alexander Ullman, Aristo Sham, Cyrill Ibrahim, Carola Krebs, Ilya Kondratiev, Ilya Maximov, Julia Kociuban, Cristian Sandrin, Carlotta Dalia, Asiya Korepanova, KaJeng Wong, Costanza Principe, Julia Mustonen-Dahlkvist, Yulia Chaplina, Kadisha Onalbayeva, Joshua Roman e Poom Prommachart.

No conjunto, o festival reúne músicos de países e regiões como Austrália, Israel, França, Ucrânia, E.U.A., Inglaterra, Suíça, Alemanha, Russia, Holanda, Argentina, Noruega, Singapura, Cazaquistão, Hong-Kong, Austria, Polónia, Roménia, Tailândia, Brasil, Itália, Espanha e Portugal.

Os concertos podem ser acedidos através de "outsidein.onlinefestival", no Facebook e no Instagram.

