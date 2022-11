Fígado de uma mulher com 100 anos foi transplantado para outra paciente em Itália

A operação demorou vinte e quatro horas e os médicos dizem que foi bem sucedida. O fígado é um órgão com uma boa capacidade de regeneração o que terá pesado na decisão.



Segundo o diretor do Centro de Transplantes de Fígado do Hospital da Universidade de Pisa, recorrer a órgãos de pacientes de idade avançada é para já uma exceção, mas com o envelhecimento da população, pode vir a tornar-se a normalidade.