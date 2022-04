Filho de Benazir Bhutto nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão

O também dirigente do Partido Popular do Paquistão (PPP) é a mais recente figura do novo governo do Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif, que tomou posse em 11 de abril após uma moção de censura contra o deposto Imran Khan.

O Presidente do Paquistão, Arif Alvi, deu posse a Bilawal na presença dos seus familiares, incluindo o seu pai e ex-Presidente Asif Zardari.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros é especialmente relevante devido à deterioração das relações entre o Paquistão e os Estados Unidos, depois de Khan ter acusado Washington de conspirar contra o seu governo para o afastar do poder.

Com 33 anos, Bilawal tornou-se o ministro dos Negócios Estrangeiros mais jovem do Paquistão e a sua nomeação suscitou dúvidas entre alguns analistas devido à sua falta de experiência.

Benazir Bhutto foi a primeira mulher a chefiar um governo democrático num país de maioria muçulmana no mundo e foi morta em dezembro de 2007 num ataque após um comício.

Foi eleita em 1988, um mês depois de dar à luz a Bilawal, e permaneceu no cargo até 1990, quando o Presidente Ghulam Ishaq Khan a retirou sob acusações de corrupção e nepotismo. Em 1993, Bhutto voltaria ao poder até 1996, quando foi novamente substituída.