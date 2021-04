Filho de Bolsonaro chama deputadas de "pessoas portadoras de vagina"

", escreveu Eduardo Bolsonaro na rede social Twitter.O filho do presidente acompanhou a sua mensagem com um vídeo mostrando o congressista Eder Mauro Cardoso, a chamar em voz alta de comunistas algumas deputadas da oposição ao governo de Bolsonaro e a acusar as parlamentares de "".Os comentários de Eduardo Bolsonaro foram condenados pela congressista Joice Hasselmann, que classificou a frase de sexista e que representa uma "".Por isso, pediu ao Ministério Público Federal que investigasse o filho do presidente, Jair Bolsonaro, através de um processo penal e anunciou que apresentará uma queixa ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

Também na última quinta-feira, aquele órgão legislativo arquivou outro processo contra Eduardo Bolsonaro, no qual tinha sido acusado pela oposição de um "ataque contra a democracia" ao sugerir, durante uma entrevista, a adoção de medidas semelhantes às que estavam em vigor durante a ditadura militar (1964-1985).