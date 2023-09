Filho de Joe Biden acusado de compra e posse ilegais de arma de fogo

Hunter Biden é acusado de mentir sobre o consumo de drogas quando comprou um revólver Colt Cobra em outubro de 2018, período em que reconheceu estar a lutar contra o vício em crack.



Segundo a lei norte-americana, um indivíduo que adquira uma arma de fogo não pode consumir estes narcóticos.



O filho de Joe Biden também está sob investigação pelos seus negócios. O procurador especial que supervisiona esse outro caso informou que acusações de não pagamento de impostos atempadamente ainda podem vir a ser apresentadas em Washington ou na Califórnia, onde reside.



No entanto, nas mais recentes acusações não está em causa a violação de nenhuma lei norte-americana de impostos.

A acusação foi formalizada no tribunal distrital de Delaware., período em que reconheceu estar a lutar contra o vício emSegundo a lei norte-americana, um indivíduo que adquira uma arma de fogo não pode consumir estes narcóticos.O filho de Joe Biden também está sob investigação pelos seus negócios. O procurador especial que supervisiona esse outro caso informou que, onde reside.No entanto, nas mais recentes acusações não está em causa a violação de nenhuma lei norte-americana de impostos. “Interferência imprópria e partidária”

A acusação surge dois dias depois de os republicanos da Câmara dos Representantes terem aberto um inquérito de destituição ao presidente Joe Biden, em grande parte devido aos negócios de Hunter Biden.



A Casa Branca já condenou a decisão, considerando-a sem fundamentos e motivada por questões políticas. A acusação surge dois dias depois de os republicanos da Câmara dos Representantes teremA Casa Branca já condenou a decisão, considerando-a sem fundamentos e motivada por questões políticas. Joe Biden, de 80 anos, vai procurar a reeleição no próximo ano, tendo como principal rival o republicado Donald Trump – envolvido em vários indiciamentos.



“Como era de esperar, os procuradores apresentaram hoje acusações que há apenas seis semanas consideraram não se justificarem, após uma investigação de cinco anos sobre este caso”, declarou esta quinta-feira o advogado de Hunter Biden, Abbe Lowell.



“As provas relativas a este caso não mudaram nas últimas seis semanas. Mas a lei mudou, assim como a interferência imprópria e partidária dos republicanos do neste processo”, acrescentou.



Os republicanos obtiveram testemunhos sobre como o filho do presidente usou a "marca Biden" para angariar trabalho no estrangeiro, mas não produziram provas concretas de irregularidades por parte do presidente.

“Como era de esperar,, após uma investigação de cinco anos sobre este caso”, declarou esta quinta-feira o advogado de Hunter Biden, Abbe Lowell.“As provas relativas a este caso não mudaram nas últimas seis semanas. Mas a lei mudou, assim como a”, acrescentou.Os republicanos obtiveram testemunhos sobre como o filho do presidente usou a "marca Biden" para angariar trabalho no estrangeiro, mas não produziram provas concretas de irregularidades por parte do presidente. Republicanos sem provas contra Joe Biden

Uma acusação de porte de arma contra Hunter Biden, de 53 anos, já tinha feito parte de um acordo judicial que também incluía confissões de culpa em acusações fiscais de contravenção, mas esse entendimento falhou durante uma audiência em julho, quando um juiz levantou questões sobre eventuais irregularidades processuais.



Os republicanos denunciaram o acordo de confissão de culpa como um "entendimento simpático" para que Hunter Biden cumprisse a pena em liberdade condicional, em vez de uma pena de prisão efetiva, depois de se declarar culpado pelo não pagamento de impostos em 2017 e 2018.



Os republicanos do Congresso continuaram as suas próprias investigações sobre a forma como o Departamento de Justiça lidou com o caso, assim como sobre quase todos os aspetos das negociações comerciais de Hunter Biden, procurando ligar os seus assuntos financeiros diretamente aos do seu pai.



Contudo, até agora, os republicanos não conseguiram apresentar provas de que o presidente participava diretamente no trabalho do filho, embora às vezes jantasse com os clientes deste ou os cumprimentasse em telefonemas.



Uma acusação de porte de arma contra Hunter Biden, de 53 anos, já tinha feito parte de, mas esse entendimento falhou durante uma audiência em julho, quando um juiz levantou questões sobre eventuais irregularidades processuais.Os republicanos denunciaram o acordo de confissão de culpa como um "entendimento simpático" para que Hunter Biden cumprisse a pena em liberdade condicional, em vez de uma pena de prisão efetiva, depois de se declarar culpado pelo não pagamento de impostos em 2017 e 2018.Os republicanos do Congresso continuaram as suas próprias investigações sobre a forma como o Departamento de Justiça lidou com o caso, assim como sobre quase todos os aspetos das negociações comerciais de Hunter Biden, procurando ligar os seus assuntos financeiros diretamente aos do seu pai.Contudo, até agora,, embora às vezes jantasse com os clientes deste ou os cumprimentasse em telefonemas. c/ agências