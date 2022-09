Filho de líder da oposição moçambicana detido em Nampula restituído à liberdade

A libertação do filho do presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, foi confirmada pelo próprio indiciado, citado hoje pelo diário Notícias.

"Prefiro não falar porque não percebo destas coisas", limitou-se a afirmar Osvaldo Ossufo Momade, citado pelo jornal.

Osvaldo Ossufo Momade foi detido na quinta-feira por suspeita de irregularidades no licenciamento de um contentor para funcionamento de uma loja.

Em causa está a autorização para um espaço comercial de 13 metros quadrados numa rua de Nampula, onde acabaram por ser montados dois, com o Ministério Público a alegar que Osvaldo Ossufo Momade violou a lei para dar preferência a um requerente da licença.

O Ministério Público justifica a prisão com indícios de "atos administrativos sem competência, induzir em erro o presidente do município e fazer obstrução à justiça", pode ler-se num comunicado do Gabinete de Combate à Corrupção de Nampula.

O comunicado indica que a denúncia partiu de um outro interessado na licença.

Em causa estão os crimes de abuso de cargo ou função, fraude e falsidade de depoimento ou declaração, acrescenta.

Osvaldo Ossufo Momade é vereador do pelouro de Promoção Económica, Gestão de Mercados e Feiras no município de Nampula.

Nampula é um dos poucos municípios do país (de um total de 53) governados pela oposição: a Renamo lidera em oito e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM, terceiro partido no parlamento) detém um, sendo a maioria afeta à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder no país.