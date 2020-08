Filipe Nascimento toma posse como Presidente do Governo Regional do Príncipe

Filipe Nascimento é o novo Presidente do Governo Regional da ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe, e defendeu uma nova impressão digital na Governação da ilha. Diálogo, transparência e proximidade com as populações, são as grandes promessas do novo Governo da região autónoma.