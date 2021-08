Filipe Nyusi apela à SADC para se antecipar às mudanças climáticas

"A nossa região tem de se antecipar e procurar, dentro de si mesma, as soluções de mitigação, adaptação e resposta às mudanças climáticas", afirmou Nyusi.

O chefe de Estado moçambicano falava na qualidade de presidente cessante da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), durante a 41.ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da organização, que se realiza hoje na cidade de Lilongwe, capital de Maláui.

A SADC não se pode dar ao luxo de esperar pelo início do cumprimento dos compromissos globais de combate às mudanças climáticas, porque já sofre com muita severidade os efeitos dos desastres naturais, prosseguiu.

"Durante a última década, todos os 16 Estados-membros da SADC foram, de uma forma ou outra, afetados por desastres naturais, que resultaram na destruição de infraestruturas, interrupção prolongada de serviços essenciais, paralisação total de atividades económica e insegurança alimentar", observou.

Filipe Nyusi apontou os ciclones que ciclicamente têm afetado os países da África Austral e a consequente destruição e mortes como exemplo da experiência negativa das mudanças climáticas para os Estados da região.

O chefe de Estado moçambicano indicou o lançamento do Centro de Operações Humanitárias de Emergência da SADC em 21 de junho de 2021, no distrito de Nacala, província de Nampula, norte de Moçambique, como um exemplo do compromisso com a adaptação às mudanças climáticas.