Filipe Nyusi reeleito presidente da Frelimo com 99,72% de votos

Lusa30 Set, 2017, 09:28 | Mundo

Com a sua recondução na direção da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique), Filipe Nyusi, atual Presidente da República, será candidato do partido no poder às eleições presidenciais de 2019, depois de ter concorrido e ganhado as presidenciais de 2014.

Do total dos 2.115 votos contabilizados, cinco foram votos em branco e um foi considerado nulo, tendo faltado à sessão de hoje 149 dos 2.264 delegados ao congresso.

Filipe Nyusi foi empossado no cargo pelo presidente honorário da Frelimo e ex-chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano, que exortou os militantes do partido a mobilizarem-se para a vitória nas eleições gerais de 2019.

Falando após ser investido no cargo de presidente da Frelimo, Filipe Nyusi manifestou a sua disponibilidade para servir o partido e o país, assinalando que o trabalho que tem pela frente será árduo.

"O que vos asseguro é a minha disponibilidade e vontade de tudo fazer para o partido e para o povo moçambicano. Não há dúvidas de que o trabalho que me espera é árduo", afirmou o chefe de Estado moçambicano.

Com a eleição do presidente do partido, a Frelimo vai eleger no sábado um novo Comité Central, Comissão Política e secretariado, incluindo o secretário-geral.

O XI Congresso do partido no poder, que se realizada na cidade da Matola, província de Maputo, encerra no domingo.

Além de novos órgãos, a reunião magna da Frelimo aprovou a revisão dos estatutos e o programa para o ciclo governativo que se iniciará após as eleições gerais de 2019, caso o partido vença o escrutínio.