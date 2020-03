Filipe Vasconcelos Romão analisa desistência de Pete Buttigieg às eleições norte-americanas

O antigo “mayor” de South Bend (Indiana) e primeiro candidato presidencial dos Estados Unidos assumidamente homossexual, Pete Buttigieg, anunciou a sua desistência na corrida à nomeação do Partido Democrata.



Para o comentador de politica internacional, Filipe Vasconcelos Romão, esta saída vai beneficiar outros dois candidatos.



"Hoje (domingo) tomo a difícil decisão de suspender a minha campanha para a presidência, mas farei tudo ao meu alcance para garantir que temos um novo presidente democrata em janeiro", disse Buttigieg num discurso em South Bend, Indiana.



O político de 38 anos era o mais jovem de uma corrida democrata liderada por homens com mais de 70 anos e, há apenas um mês, emergiu como o favorito da ala moderada do partido, depois de vencer por uma margem estreita em Iowa, o primeiro estado a votar nas primárias democratas.



Pete Buttigieg conseguiu ainda um sólido segundo lugar em New Hampshire, conquistando sobretudo os votos dos eleitores liberais brancos.



Contudo, no Nevada, onde existe um importante número de eleitores latinos, Pete Buttigieg ficou em terceiro lugar e na Carolina do Sul, onde o eleitorado democrata é maioritariamente negro, caiu para quarto lugar, conquistando apenas 3% destes eleitores.