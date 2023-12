Filipinas deportam 180 chineses por alegado tráfico de seres humanos

Cidadãos chineses, coreanos, vietnamitas e filipinos encontravam-se entre as cerca de 600 pessoas encontradas num edifício de Manila durante a operação realizada em outubro.

Brinquedos sexuais, um salão de massagens, salas de karaoke e um restaurante foram descobertos no edifício explorado por uma empresa licenciada como firma de jogos online, indicaram as autoridades.

Várias mulheres "foram resgatadas" durante a rusga, acrescentou a polícia.

Os chineses deportados não tinham autorização de trabalho e estavam "envolvidos em fraudes online", disse o subsecretário da Comissão Presidencial de Combate ao Crime Organizado, Gilberto Cruz.

Outros estrangeiros detidos durante a rusga serão deportados nas próximas semanas, acrescentou.

A senadora filipina Risa Hontiveros já tinha alertado para a existência de "centros de atendimento fraudulentos" a operar nas Filipinas e que empregam estrangeiros vítimas de tráfico de seres humanos no país.

A comunidade internacional está preocupada com o ressurgimento de fraudes na Internet na região da Ásia-Pacífico, que dependem de vítimas de tráfico, forçadas em particular a promover falsos investimentos em criptomoeda.

No relatório deste ano sobre tráfico de seres humanos, o Departamento de Estado dos EUA concluiu que as Filipinas "não investigaram nem processaram vigorosamente os crimes de tráfico de mão de obra", ocorridos no país.

"A corrupção e a cumplicidade oficial nos crimes de tráfico continuam a ser preocupações significativas", de acordo com o documento.