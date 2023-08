Filipinas e Austrália realizam exercícios militares no arquipélago filipino

Cerca de 1.200 soldados australianos e 560 fuzileiros navais filipinos participaram no exercício militar utilizando veículos de assalto anfíbios, projeções em paraquedas e aviões Osprey (aparelhos com hélices de fabrico norte-americano).

Trataram-se das primeiras manobras aéreas, marítimas e terrestres de "alto nível" entre as Filipinas e a Austrália.

A simulação do ataque ocorreu numa praia da província de Zambales, na ilha de Luzón (Lução, em português) onde se encontra a base naval de Subic e 240 quilómetros a leste dos baixios de Masinloc, uma zona importante de pesca que foi ocupada pela República Popular da China em 2012.

O chefe de Estado das Filipinas, Ferdinand Marcos Júnior, assistiu às manobras acompanhado do ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles.

"(As manobras) são um aspeto importante sobre a forma como nos preparamos para qualquer eventualidade", disse o Presidente filipino aos jornalistas em Zambales.

"Tendo em consideração que existem muitos factos que indicam a volatilidade da região, este tipo de exercícios, esta cooperação estratégica entre países é muito importante", acrescentou.

As Filipinas realizaram uma manobra semelhante em abril, em conjunto com as forças dos Estados Unidos, na mesma praia de Zambales, simulando um ataque contra um navio.

Os baixios de Masinloc, um recife situado a 119 milhas náuticas do litoral nordeste filipino, encontram-se dentro do limite das 200 milhas que as Nações Unidas estabelecem para que seja determinada a soberania marítima por parte dos Estados.

Estas manobras entre as Filipinas e as forças de Camberra consolidam a aliança entre Manila e os parceiros "ocidentais" na contenção a Pequim, sobretudo após a nomeação de Marcos Júnior como chefe de Estado, no ano passado.

As tensões entre Pequim e Manila por causa de territórios no Mar do Sul da China agravaram-se nos últimos meses.

No passado dia 07 de agosto, Manila convocou para consultas o embaixador de Pequim na capital das Filipinas após um incidente que envolveu um navio de guerra chinês que usou canhões de água contra embarcações filipinas de vigilância costeira.