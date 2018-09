Filipinas. Mais um senador preso por criticar presidente

RTP27 Set, 2018, 19:19 | Mundo

Antonio Trillanes, um dos principais críticos da guerra ao narcotráfico iniciada pelo presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, estava desde o início de setembro barricado no seu escritório desde que as autoridades anunciaram o seu mandado de captura.



Apesar de estar acompanhado por alguns dos seus apoiantes, a polícia acabou por conseguir entrar na sala onde estava Trillanes. De saída para a esquadra, o senador disse que esta detenção “demonstra que já não há democracia” e acusa o presidente de “não conseguir lidar com aqueles que dizem a verdade”.



Antonio Trillanes pertenceu a um grupo de militares aos quais foi garantida amnistia em 2011 pelo antigo presidente Benigno Aquino III pela sua participação em várias insurreições contra o governo. No entanto, o presidente Rodrigo Duterte declarou essa amnistia inválida e ordenou a captura do senador.



O jornal The New York Times conta que em 2003, Trillanes foi um dos líderes de uma rebelião contra o governo de Gloria Arroyo, antecessora do presidente Benigno Aquino III. O grupo ocupou um hotel de luxo para protestar contra a corrupção no exército, mas a revolta foi rapidamente suprimida pelas forças governamentais.



Quatro anos depois, o senador e outros oficiais ocuparam outro hotel depois de terem saído de um julgamento em Manila. Desta vez a rebelião só acabou quando o exército irrompeu pela receção do hotel com um veículo blindado.



Antonio Trillanes é o segundo senador a ser preso pelo governo de Rodrigo Duterte. Há um ano, a senadora Leila de Lima foi presa depois de ter acusado o presidente de empregar “esquadrões da morte” e de violar direitos humanos na sua campanha anti droga.