Filipinas. Pelo menos 40 mortos e dezenas de desaparecidos após inundações

As equipas de buscas e salvamento retiraram dezenas de corpos da água e da lama, que foram arrastados depois da passagem da violenta tempestade tropical Nalgae.



As chuvas excecionalmente fortes inundaram várias cidades, em regiões montanhosas com planícies pantanosas.