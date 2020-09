Filipinas prolongam confinamento em Manila

De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, o recolher obrigatório na capital passa a partir de hoje das 20:00 para as 22:00, terminando às 05:00.

Desde 15 de agosto, Manila está a passar por uma fase intermédia de confinamento, que inclui restrições à circulação de pessoas (com os menores de 21 anos e as pessoas com mais de 60 anos a não poderem sair de casa), mas permite a reabertura de mais empresas para reativar a economia, após vários meses em que só as farmácias e as lojas de produtos alimentares puderam abrir.

Apesar do confinamento da capital, onde vivem quase 14 milhões de pessoas, as autoridades não foram bem sucedidas na contenção da doença, com mais de 122.000 infeções em Manila, 52% do total do país.

Na segunda-feira, as Filipinas confirmaram 220.819 casos de covid-19 desde o início da pandemia - 59.700 ainda ativos -, além de 3.558 mortes, os piores valores no Sudeste Asiático, onde a maioria dos países conseguiu conter a propagação da doença e reabrir a economia.

A pandemia abalou a economia filipina, que entrou em recessão pela primeira vez em 30 anos, deixando quase metade da população ativa desempregada, com 16% a viver abaixo do limiar da pobreza.

Para além do colapso do turismo, um setor em crescimento no país, que no ano passado representou 13% do Produto Interno Bruto (PIB), a pandemia paralisou a construção de infraestruturas e o setor dos serviços, os motores da economia daquele país.