Filmes de Laura Carreira e Ana Rocha de Sousa integram festival de Veneza

Este ano, o festival italiano é apresentado como o primeiro a decorrer nos moldes tradicionais em tempos de pandemia da covid-19, depois de meses de paralisação da atividade cinematográfica e que levou muitos festivais a uma mudança de planos, com adiamentos, cancelamentos e exibições online.

Tanto "Listen" como "The Shift" integram a secção competitiva Horizontes, uma das três secções oficiais de Veneza e mais focada em novos talentos e primeiras obras.

"Listen", uma coprodução luso-britânica, é a primeira longa-metragem da atriz e realizadora Ana Rocha de Sousa e é protagonizada por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles, tratando-se de um drama sobre um casal português emigrado em Londres a quem os serviços sociais retiram os filhos.

Ana Rocha de Sousa, que entrou em várias séries de ficção televisiva e estudou cinema em Londres, assinou ainda várias curtas-metragens, entre as quais "Jantamos cedo" (2009) e "Minha alma and you" (2013).

A curta-metragem de ficção "The Shift" é apenas o segundo filme de Laura Carreira, depois de "Red hill" (2018), e retrata a "dependência crónica do trabalho e a insegurança sentida por tantos". "É uma realidade que o cinema deve representar e quero que meus filmes contribuam para isso", afirma a realizadora na nota de intenções.

Laura Carreira formou-se em cinema na Universidade de Edimburgo, na Escócia, onde vive atualmente, e, segundo a agência e distribuidora Portugal Film, está a trabalhar na escrita da primeira longa-metragem.

A 77.ª edição do festival decorrerá de 02 a 12 de setembro e abre com "Lacci", do italiano Daniele Luchetti, fora de competição pelo Leão de Ouro.

Da competição oficial fazem parte, entre outros, "Nuevo Orden", de Michel Franco, "Lovers", de Nicole Garcia, "Laila In Haifa", de Amos Gitai, "Wife of a Spy", de Kiyoshi Kurosawa, e "Notturno", de Gianfranco Rosi.

Fora de competição, destaque para a inclusão do documentário brasileiro "Narciso em férias", de Renato Terra e Ricardo Calil, sobre o músico Caetano Veloso.

O júri da competição oficial é presidido pela atriz Cate Blanchett.

Anteriormente já tinha sido anunciado que, nesta edição, a realizadora Ann Hui e a atriz Tilda Swinton vão ser distinguidas com o Leão de Ouro de Carreira.

Em paralelo ao festival, decorrerá um programa de financiamentos, estando presentes os projetos de cinema luso-brasileiros "Babado", documentário de Camila Freitas e João Vieira Torres, e "The plant under the wild land", de Diego Zon.