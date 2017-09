Fim da campanha marcada por debates acessos e trocas de insultos

Lusa15 Set, 2017, 13:13 | Mundo

Numa terra em que o jogo está enraizado na cultura e tradições e o envolvimento da população na política é reduzido, as 24 listas candidatas ao sufrágio universal de domingo identificam-se por um número - o mesmo da ordem do boletim de votos -, cor e símbolos, sendo o nome relegado para segundo plano.

A campanha arrancou em festa, à meia-noite de 02 de setembro, com os candidatos e apoiantes concentrados numa das principais praças da cidade, com bandeiras e balões, e camisolas e faixas com os números das listas que representam.

Algumas listas dão voz a questões específicas, como os interesses dos funcionários públicos, ou os direitos dos trabalhadores dos casinos. Nesta campanha, uma lista veio defender os lesados no caso da compra de habitação no edifício "Pearl Horizon", cuja obra foi cancelada.

Um debate acabou por marcar a campanha, não pela discussão de propostas políticas, mas porque a deputada e candidata Song Pek Kei trouxe à baila o processo por tráfico de droga que envolve os filhos de José Pereira Coutinho, deputado há 12 anos e que tenta a reeleição. O caso levou o único de cabeça de lista de ascendência portuguesa a apresentar queixa à comissão eleitoral.

Dias mais tarde, o candidato Jorge Neto Valente, que disputa a comunidade macaense e portuguesa com Pereira Coutinho, veio em sua defesa, mas acabou por ser alvo das atenções ao comentar o caso de forma insólita. "Eu vi uma vaca a atacar o Pereira Coutinho, depois acordei, aquilo era só um sonho", disse Valente, acrescentando que "há limites".

Os ataques pessoais atingiram também outros candidatos, como o pró-democrata Sulu Sou, o mais jovem cabeça de lista, com 26 anos, que, segundo o jornal Tribuna de Macau, foi criticado por "ser um conquistador, um libertino, um sedutor", quando estudava em Taiwan.

Sulu Sou foi também notícia por ter ido às lágrimas num comício, quando falava das dificuldades dos jovens ao entrarem na política, segundo o canal em português da Teledifusão de Macau (TDM).

Já a lista afiliada à Associação Geral das Mulheres, facilmente identificada pelas `t-shirts` cor rosa, esteve também envolvida em polémica depois de três escolas chinesas terem enviado cartas a pais de alunos a pedir para votarem na candidatura encabeçada pela deputada Wong Kit Cheng.

Apesar da polémica, o presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) negou qualquer ilegalidade, limitando-se a apelar às escolas para promoverem as eleições num ambiente "justo e imparcial".

Independentemente dos programas políticos e dos nomes escolhidos para as 24 listas candidatas ao sufrágio universal, muitos deles com tradução confusa em língua portuguesa, as candidaturas evidenciaram-se pelo colorido nos comícios, por vezes animados por música, e nas ações de rua mais tradicionais, como passeatas pelos mercados.

Se a lista da deputada Angela Leong, ligada à operadora de jogo fundada pelo magnata Stanley Ho, voltou a ter como símbolo o girassol, outros candidatos optaram por ícones mais radicais.

Sze Lee Ah, que concorre pela primeira vez à Assembleia Legislativa de Macau, escolheu uma imagem inspirada no revolucionário Che Guevara, surgindo nos panfletos com boina preta sob um fundo vermelho, a mesma cor usada nas camisolas da campanha eleitoral.

Outro candidato, Wong Wai Man, conhecido como `Iron Man`, optou por um uniforme militar verde ao estilo de Mao Tse-tung. Foi assim que apareceu num dos debates no canal chinês da televisão, uma intervenção que acabaria por se tornar viral nas redes sociais, dada a mensagem sem nexo, que expressou através de palavras soltas e gestos com os braços e pernas.

A AL é constituída por 33 deputados, 14 dos quais eleitos diretamente pela população, 12 por sufrágio indireto (através das associações) e sete nomeados pelo chefe do Executivo. A eleição de 26 deputados decorre no domingo.