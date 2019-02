Fim da Cimeira. Coreia do Sul "perplexa". China espera que diálogo continue

Joana Raposo Santos - RTP28 Fev, 2019, 09:44 / atualizado em 28 Fev, 2019, 09:45 | Mundo

Lu Kang, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, declarou esta quinta-feira que o país apenas avaliará a cimeira depois de “ouvir as vozes da autoridade” da Coreia do Norte e dos Estados Unidos.



De acordo com a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA), uma delegação liderada pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Ri Kil-Song, já partiu para a China.



“Todos aprendemos, pelas experiências do último meio século, que a solução para a Península Coreana não pode ser alcançada da noite para o dia”, referiu Lu Kang.



“A China espera que a Coreia do Norte e os Estados Unidos continuem a dialogar para resolver problemas, que respeitem as preocupações legítimas um do outro e que continuem a mostrar sinceridade mútua”, acrescentou o porta-voz chinês.



Já depois do final da cimeira, Donald Trump considerou a China “uma grande ajuda na fronteira, até mais do que a maioria das pessoas sabe”.



Coreia do Sul “perplexa”





O gabinete presidencial sul-coreano declarou, em comunicado, lamentar que não tenha sido alcançado um acordo, mas que a Coreia do Norte e os Estados Unidos fizeram “os progressos mais significativos até agora”.



A presidência da Coreia do Sul considerou ainda que a disposição de Donald Trump para continuar o diálogo sobre a desnuclearização cria esperanças de outra cimeira entre os dois líderes.







Com a cimeira terminada, o ministro vietnamita dos Negócios Estrangeiros comunicou que Kim Jong-un irá dar início a uma visita oficial de dois dias ao país já na sexta-feira.





Já Donald Trump abandonou na manhã de hoje o Vietname, a bordo de uma aeronave operada pela Força Aérea dos Estados Unidos.

“Como sabem, 93 por cento das mercadorias que entram na Coreia do Norte passam através da China. Por isso, há aí um grande poder”, frisou. “Ao mesmo tempo,”.“A China tem influência e tem sido uma grande ajuda, tal como a Rússia tem sido uma grande ajuda”, acrescentou.A Coreia do Sul também já reagiu ao desfecho da cimeira. Um membro do Governo sul-coreano avançou à CNN que o, pois toda a gente esperava um acordo sobre a desnuclearização.