Fim do G7. Trump vê possibilidade de encontro com Rouhani nas próximas semanas

Andreia Martins - RTP26 Ago, 2019, 17:39 / atualizado em 26 Ago, 2019, 17:42 | Mundo

Donald Trump e Emmanuel Macron acreditam num encontro histórico com o Presidente iraniano nas próximas semanas. Hassan Rouhani já mostrou abertura e admite a possibilidade de uma reunião com o homólogo norte-americano. | Philippe Wojazer - Reuters

Donald Trump está disponível para reunir com o homólogo iraniano nas próximas semanas, caso as “circunstâncias” para tal estejam reunidas. O Presidente norte-americano sublinhou ainda que é “realista” assumir que esse encontro possa acontecer em breve.







“Tenho um bom pressentimento. (…) Eles não podem fazer aquilo que disseram que fariam, porque se o fizerem vão ter uma resposta muito violenta. Por isso, acho que vão portar-se bem. Acho que vão querer que nos encontremos para resolvermos a situação. Estão a sofrer bastante”, afirmou o Presidente norte-americano, em referência às sanções aplicadas ao longo dos últimos meses pelos Estados Unidos.





Na sequência dessas sanções, Teerão tem ultrapassado os limites de produção e armazenamento nuclear estabelecidos pelo acordo assinado de 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em maio de 2018. E no contexto da postura de confronto entre os dois países, o Irão tem ameaçado por diversas ocasiões destabilizar o Estreito de Ormuz, por onde passa uma fatia significativa de todo o crude a nível mundial.





No início de junho último, o Presidente norte-americano ordenou mesmo um ataque contra alvos estratégicos em solo iraniano, em resposta ao abate de um drone norte-americano não-tripulado. No entanto, Donald Trump cancelou a operação à última hora, considerando que o número de baixas humanas provocadas por esse mesmo ataque seria desproporcional.





Agora, dois meses depois, abre-se a porta da diplomacia e ambos os líderes admitem um encontro bilateral para as próximas semanas. Seria uma reunião inédita em mais de 40 anos de história, uma vez que nunca, desde a Revolução Islâmica de 1979, que os representantes de ambos os países se encontraram.





Entre 2013 e 2015, foram várias as ocasiões em que o secretário de Estado norte-americano da Administração Obama, John Kerry, reuniu com o representante da diplomacia iraniana, Javad Zarif, durante as negociações do acordo sobre o programa nuclear.







Em 2013, na véspera do início das negociações, houve mesmo um contacto telefónico direto entre Barack Obama e Hassan Rouhani, e essa foi, até hoje, a conversação ao mais alto nível entre os dois países.





The Guardian especulava esta segunda-feira sobre a possibilidade de um encontro entre os líderes norte-americano e iraniano já no final de setembro, por ocasião da passagem de Hassan Rouhani por Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Um novo acordo sobre o programa nuclear?







Na conferência de encerramento do G7, a responder às questões dos jornalistas ao lado de Donald Trump, Emmanuel Macron afirmou que consegue ver “condições para um encontro e, por isso, para um acordo” entre os homólogos norte-americano e iraniano.





“Disse ao ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros e, por telefone, ao Presidente Rouhani, que se aceitar encontrar-se com o Presidente Trump, acredito que seja possível alcançar um entendimento. Espero que o encontro entre o Presidente Trump e o Presidente Rouhani seja possível para as próximas semanas”, assinalou Macron, notando ainda assim que “nada ficou definido e as coisas continuam muito frágeis, mas foram iniciadas discussões técnicas com alguns progressos reais”.





Também esta segunda-feira, o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, declarou que não fecha a porta a uma reunião com o Presidente norte-americano.





"Se ao encontrar-me pessoalmente com alguém estiver a resolver os problemas do meu país não vou hesitar, porque os interesses nacionais são o meu principal objetivo", frisou o líder iraniano, sem mencionar Donald Trump.





Para o Presidente francês, que liderou os esforços de aproximação entre Washington e Teerão, a verdadeira mudança alcançada nos últimos dias foi, precisamente, a disponibilidade do Presidente iraniano em sentar-se à mesa com o homólogo norte-americano. A partir daí, afirma, será necessário “perceber como podemos construir um novo acordo nuclear com o Irão”.









No que ao Irão diz respeito, destaque para uma aparente unidade alcançada entre os vários países que nos últimos meses têm estado em desacordo, com França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e China a continuarem como subscritores do acordo sobre o programa nuclear do Irão, de 2015, e os Estados Unidos, que exigem um entendimento mais abrangente e duradouro.





“Há duas coisas que são muito importantes para nós: o Irão não pode ter armas nucleares e não pode ameaçar a estabilidade regional”, frisou Emmanuel Macron na conferência final do G7.











"Não sabemos qual vai ser o desfecho, quais são as possibilidades. Mas a nossa vontade é total e isso já é um grande passo. Todos temos grande interesse numa solução pacífica, mas não vai ser fácil", acrescentou Angela Merkel.

A súbita aproximação desenhou-se nos últimos dias em Biarritz, à margem da cimeira do G7 que decorreu naquela cidade do sul de França. O representante para a diplomacia iraniana esteve no local e reuniu-se com o chefe de Estado francês.Horas antes, também ao lado de Donald Trump, a chanceler alemã, Angela Merkel, considerou que sobre a temática estão a "avançar lentamente" e reiterou que a posição de Berlim continua a ser a de evitar, pela via política, que o Irão alcance as armas nucleares.