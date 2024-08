RTP Açores

É o que conclui uma auditoria do Tribunal de Contas que analisou a gestão financeira da maior unidade de saúde do arquipélago açoriano.



Só entre 2019 e 2022 as despesas excederam as receitas, Ricardo Freitas, em quase 15 milhões de euros.



O Tribunal de Contas recomenda à Direção Regional de Saúde dos Açores que cumpra a lei em termos de financiamento e de controlo sobre a execução dos contratos.