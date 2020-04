Finlândia acolhe 100 crianças refugiadas que se encontram na Grécia

De acordo com o Executivo de Atenas, o acolhimento por parte de Helsínquia é consequência de contactos estabelecidos com o Ministério do Interior da Finlândia.

Em fevereiro, o governo finlandês aceitou o acolhimento de 175 pessoas requerentes de asilo e que se encontram nos campos de refugiados do Chipre, Grécia, Itália e Malta para "aliviar a situação humanitária".

As crianças e os adultos vão, em muitos casos, reunir-se com familiares que já se encontram na Finlândia sendo que a recolocação pode vir a ocorrer até ao final do mês de maio.

Milhares de refugiados, incluindo crianças não acompanhadas, vivem em condições de precariedade nos campos lotados instalados nas ilhas gregas.

Nas últimas semanas, 12 crianças foram recebidas pelo Luxemburgo e 47 pela Alemanha.

A Grécia está a tentar a recolocação de 1.600 crianças refugiadas e não acompanhadas em outros países da União Europeia.