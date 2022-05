Finlândia e Suécia na Turquia para desbloquear adesão à NATO

As objeções de Ancara colocaram entraves, uma vez que os dois países esperavam que fosse um processo rápido.



Erdogan tem insistido na oposição à entrada a estes dois países, porque diz que a Suécia e a Finlândia abrigam pessoas ligadas ao grupo militante do Partido dos Trabalhadores do Curdistão.



Ancara confirmou que as negociações vão começar esta quarta-feira.