Finlândia reporta aumento de tentativas ciberespionagem da Rússia

Após décadas como país não-alinhado em termos militares, a Finlândia tornou-se o 31.º membro da NATO a 4 de abril. Desde então, a relação de Helsínquia com Moscovo deteriorou-se significativamente.







O Serviço de Segurança e Inteligência finlandês – SUPO – assegura que a Rússia se tornou num dos autores mais ativos de operações de espionagem que visam a Finlândia.





“As tentativas de espionagem da Rússia contra nós aumentaram durante a guerra na Ucrânia, principalmente no ciberespaço”, sublinhou Suvi Alvari, especialista da SUPO.





À tensão já existente somou-se a ordem de expulsão de nove pessoas da embaixada russa na Finlândia, em junho. O presidente finlandês alegou que “as ações [dos funcionários eram] contrárias à Convenção de Viena sobre relações diplomáticas”. A Noruega e a Suécia também expulsaram russos nos últimos meses, sob o argumento de que eram agentes secretos.







Por sua vez, a hostilidade de Moscovo em relação a Helsínquia esteve presente na decisão, por parte da Rússia, fechar o consulado geral da Finlândia em São Petersburgo este mês, disse o SUPO.





“Existem alguns problemas de segurança imediatos ou ameaças da Rússia neste momento”, explicou Alvari. “Vemos que a Rússia aumentou a motivação para a inteligência em relação a nós”. O SUPO acredita que estão na calha outros ataques cibernéticos.







A Finlândia é o país europeu com a maior fronteira terrestre com a Rússia. A linha fronteiriça é de 1.340 quilómetros. Com as relações a azedarem, os serviços secretos de Helsínquia antecipam que os ataques de espionagem russos se centrem na adesão da Finlândia à NATO, o apoio à Ucrânia e a aplicação de sanções associadas à guerra.





“É óbvio que a Rússia tem capacidade na ciberesfera, por isso estamos preparados”, garantiu a especialista do SUPO. “Acreditamos que é provável que a Rússia continue a usar ataques para desligarem o serviço de[quandotornam sistemas de informação, dispositivos e outros recursos inacessíveis a usuários legítimos] contra nós”.





Alvari destaca que o objetivo de tais ataques passa por “criar uma imagem de serviços com problemas". "Porém, avaliamos que é improvável que a Rússia tente danificar fisicamente os nossos sistemas de internet em solo finlandês num futuro próximo”.

Desinformação e imagem negativa finlandesa



A investigadora explicou que a maior alteração nas relações com Moscovo desde que a Finlândia aderiu à NATO foi “a atitude da Rússia em relação a nós – nomeadamente - como a Rússia fala connosco em público”.





Os dois países tinham “relações funcionais”, mas agora “a Rússia considera-nos um país hostil [o que] é algo que não tinhamos há décadas”, declarou Alvari.

A especialista lembrou que a Finlândia tem 80 mil habitantes de língua russa e a “desinformação” usada nos meios de comunicação do lado de lá da fronteira poderá tornar essa população recetiva às “notícias negativas”.





“A Rússia quer enfraquecer a imagem da Finlândia aos olhos da população que fala russo e é por isso que há tantas notícias negativas sobre nós”, argumentou.







Às declarações do SUPO da semana passada, justaram-se nesta segunda-feira as autoridades suecas que afirmam estarem também a "enfrentar ameaças crescentes de guerra cibernética por parte da Rússia e de outros atores estatais".



O chefe da ciberdefesa das Forças Armadas suecas, major-general Johan Pekkari, deu conta à emissora SVT de que o país estava a registar um “aumento da atividade no domínio cibernético” e a preparar-se para proteger infraestruturas críticas de futuros ataques do género.