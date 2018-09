Firmas alemãs desmentem adesão a embargo dos EUA contra o Irão

RTP20 Set, 2018, 10:59 | Mundo

A questão reveste-se de melindre político para as relações entre os Estados Unidos e a Alemanha, porque o Governo de Angela Merkel, tal como a generalidade dos governos europeus e a UE, mantém a política de normalizar relações económicas com o Irão em troca de um compromisso de que este não enriqueça urânio ao nível de poder fabricar a sua própria bomba nuclear.





Se fosse certo que duas grandes multinacionais alemãs aderiam às sanções norte-americanas, isso significaria que um "capital sem pátria" alinhava pelas directivas de um governo estrangeiro contra as do seu próprio governo.





O embaixador norte-americano Richard Grenell notabilizara-se, aliás, por ter iniciado em maio deste ano o seu mandato como chefe da missão dos EUA em Berlim emitindo instruções para que as firmas alemãs passassem "imeditamente" a observar as sanções determinadas pelo inquilino da Casa Branca.





As declarações emitidas logo ao descer do avião, apontadas contra a bomba nuclear iraniana, constituíam, elas próprias, uma bomba contra os planos que numerosas empresas europeias vinham desenvolvendo desde a assinatura do acordo, no sentido de expandirem os seus negócios com o Irão. As primeiras reacções às palavras de Grenell foram de desagrado e houve mesmo, entre os partidos parlamentares, quem propusesse declará-lo persona non grata e devolvê-lo à procedência.







Segundo o próprio embaixador anunciou, a sua agressiva campanha pelas sanções teria no entanto obtido sucesso junto de pelo menos duas empresas decisivas. A Volkswagen, nomeadamente, ter-lhe-ia prometido ontem, após várias semanas de conversações, que congelaria as suas actividades no Irão - neste caso a projectada venda dos modelos Passat e Tiguan, depois de duas décadas de completa ausência no prometedor mercado persa.







A notícia, dada em primeira mão pela agência noticiosa norte-americana Bloomberg, surge confirmada no diário israelita Jerusalem Post, ao qual Grenell declarou: "A Volkswagen comunicou-nos que irá guiar-se pelas sanções dos EUA". O embaixador acrescenta que o Governo norte-americano "se felicita por esta decisão".





Contudo, o site de Der Spiegel não dá às palavras do embaixador o mesmo crédito que a Bloomberg ou o Jerusalem Post e pergunta se Grenell não estará a "armar-se em importante". Tratando de verificar a notícia, Der Spiegel pediu um comentário à Volkswagen, que através de um porta-voz lhe desmentiu a existência de qualquer novo desenvolvimento, embora reafirmando que continua a respeitar genericamente "todas as leis nacionais e internacionais bem como regras de exportação".





Segundo o mesmo porta-voz a empresa observa "muito atentamente o desenvolvimento do ambiente político e económico no Irão e na região", ao que acrescentou que neste contexto "tomamos também em conta possíveis efeitos relacionados com o restabelecimento das sanções dos EUA".





Por outro lado, Grenell anunciara à plataforma digital "Politico" que a multinacional alemã BASF lhe prometeu "que iria ater-se às sanções dos EUA", suspendendo nomeadamente a actividade no Irão da sua filial Wintershall, que era suposto fornecer tecnologia alemã para aumentar a produtividade da extracção petrolífera. A confirmar-se este compromisso, ficaria sem efeito a declaração de intenções assinada entre a BASF e a companhia nacional de petróleos iraniana NIOC.







Por agora, também a BASF se abstém de confirmar os anúncios de Grenell e, embora declarando algo ambiguamente que respeita a lei internacional, manterá as suas instalações em Teerão.