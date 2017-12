Fisco de Espanha entende que Ronaldo devia ter sido detido

RTP26 Dez, 2017, 10:59 | Mundo

O depoimento de Gómez Mourelo perante o Julgado de Primeira Instância de Pozuelo de Alarcón data de 7 de dezembro. As palavras da responsável são esta terça-feira reveladas pelo jornal espanhol El Mundo.

“Temos na prisão pessoas que não pagaram 125 mil euros”, declarou Caridad Gómez Mourelo, que desvaloriza a regularização “espontânea” operada por Ronaldo em 2014.

A chefe da Unidade Central de Coordenação do Tesouro avaliou como “importantíssima” a soma de cerca de 15 milhões de euros da alegada fraude fiscal imputada ao astro português do futebol mundial.



Recorde-se que sobre Cristiano Ronaldo, atualmente a ser julgado, incide a acusação de ter criado de forma “consciente” empresas na Irlanda e nas Ilhas Virgens britânicas, tendo em vista defraudar o fisco de Espanha em 14.768.897 euros. O jogador do Real Madrid é acusado, concretamente, de quatro delitos presumivelmente cometidos entre 2011 e 2014.



A acusação assenta em direitos de imagem de Ronaldo, com residência fiscal em Espanha desde 1 de janeiro de 2010.



O futebolista, afirmou ainda Caridad Gómez Mourelo, recorreu a “testas de ferro e paraísos fiscais” e manteve uma conduta marcada pela “opacidade”.



A mesma responsável admitiu também que o processo de Cristiano Ronaldo foi estudado com particular atenção na Agência Tributária espanhola. “Desde logo é um contribuinte importante quantitativamente e importante também qualitativamente pelo impacto mediático e é fundamental que exista uma coordenação na forma de assumir os critérios que enfrentamos na regularização”, argumentou.



