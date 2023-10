Físico russo condenado a 12 anos de cadeia por traição à pátria

Anatoly Goubanov foi detido em 2020 enquanto chefiava um departamento de investigação do Instituto TsAGI, em Moscovo, especializado em tecnologias de aviação.

O processo de Goubanov está ligado ao de um outro cientista russo, Valeri Goloubkin, que tinha sido condenado a 12 anos de prisão por traição em junho.

Segundo a agência de notícias russa Interfax, a condenação de Goubanov está ligada a um projeto internacional denominado Hexafly-Int, destinado a criar um avião de passageiros de alta velocidade, no qual participaram no âmbito do TsAGI.

Goloubkin terá enviado relatórios sobre o seu trabalho, em novembro de 2018, por instrução de Goubanov, a um colega que trabalha para a Agência Espacial Europeia (ESA), que coordena o projeto, segundo a mesma fonte.

A defesa de Goloubkin, após sua detenção em 2021, alegou que o cientista só participou em projetos "normais de cooperação internacional" e não cometeu nenhuma traição.

Os julgamentos por espionagem ou alta traição - sempre realizados à porta fechada e cujos detalhes são secretos - multiplicaram-se nos últimos anos na Rússia, com as autoridades a afirmarem que conseguiram evitar conspirações ou operações levadas a cabo pelo Ocidente.

Já em 2019, os cientistas russos ficaram alarmados com as restrições impostas pelas autoridades aos seus contactos com colegas estrangeiros, denunciando um regresso à situação dos tempos soviéticos.

O Kremlin rejeitou as críticas ao garantir que os cientistas russos estavam a ser monitorizados por suspeitas de serem espiões estrangeiros.