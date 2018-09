Florence está a atingir território norte-americano

Do outro lado do globo, no Pacífico, o super tufão Mangkhut é neste momento o ciclone mais intenso do mundo, com ventos que atingem os 274 quilómetros por hora. De regresso ao Atlântico, o furacão Helene passou a tempestade tropical e deverá atingir os Açores na próxima madrugada.



No entanto, as atenções estão agora mais centradas no furacão Florence que já chegou aos Estados Unidos e levou a deslocação de milhares de pessoas.



Deixa um rasto de inundações que deve continuar até domingo.