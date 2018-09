Florence. Ventos fortes e inundações já provocaram vítimas mortais

RTP15 Set, 2018, 08:40 / atualizado em 15 Set, 2018, 09:58 | Mundo

Entre as vítimas mortais, conta-se ainda uma mulher que morreu de ataque cardíaco. Os paramédicos não conseguiram chegar a tempo, bloqueados pelos destroços. Duas pessoas morreram em Lenoir County. Uma mulher de 78 anos foi eletrocutada e um homem foi arrastado pelo vento forte quando tentava ajudar os seus cães de caça.





Num hotel da cidade de Jacksonville mais 60 foram retiradas, depois do vento ter feito cair parte do teto do edifício. Em New Bern, mais de uma centena de pessoas tiveram de ser salvas das inundações. São muitos os relatos de habitantes da Carolina do Norte que estão a ser afectados por esta tempestade.

“Está longe de estar terminado”, avisa o Governador do Estado da Carolina do Norte, Roy Cooper, avisando que o Florence é “mortífero”.







A chuva e ventos fortes podem deixar dois milhões e meio de pessoas sem eletricidade. Há já registo que 650 mil pessoas estejam já sem fornecimento de energia.O furacão, que ontem atingiu o estado da Carolina do Norte, perdeu força. É agora uma tempestade tropical, mas as autoridades apelam à população para se manter nos abrigos porque as chuvas e inundações vão continuar durante alguns dias.A Casa Branca garantiu esta sexta-feira que o Governo federal estava preparado para ajudar. O Presidente norte-americano deverá visitar a região durante a próxima semana.