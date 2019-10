Florentino regressa às opções do Benfica mês e meio depois

O futebolista do Benfica Florentino, que esteve afastado dos relvados no último mês e meio, por lesão, regressou hoje aos convocados dos `encarnados`, que na sexta-feira visitam o Cova da Piedade, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O médio contraiu uma lesão no menisco interno do joelho direito no início de setembro, na partida com o Sporting de Braga, sendo que, desde então, não voltou a entrar nas contas de Bruno Lage.

O técnico chamou 19 jogadores para o encontro com o Cova da Piedade, da II Liga portuguesa, deixando de fora Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Fejsa, Taarabt e Zivkovic, todos por opção.

Já Chiquinho, Conti e Rafa estão entregues ao departamento clínico e também não se deslocam a Almada.

A partida entre Cova da Piedade e Benfica está agendada para sexta-feira, a partir das 20:30, no Estádio Municipal José Martins Vieira.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Zlobin.

- Defesas: Jardel, Ferro, Tomás Tavares, Grimaldo e Nuno Tavares.

- Médios: Caio Lucas, Samaris, Florentino, Pizzi, Gabriel, Gedson, Cervi e David Tavares.

- Avançados: Seferovic, Raúl de Tomás, Carlos Vinícius e Jota.