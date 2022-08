Floresta ardida. Europa perdeu 660 mil hectares para as chamas

Empurrado pelo vento, o fumo chega a Madrid, que se encontra a mais de 400 quilómetros de distância.



o fogo atinge também com violência o sudeste de Espanha. Um violento incêndio continua a está a devastar a região de Valência. 2000 mil pessoas já tiveram que abandonar as casas.



Até 13 de agosto já tinham ardido mais de 246 mil hectares de floresta - representa 0,5 por cento da área total do país. É um valor muito superior à média dos últimos anos, e torna Espanha o país com maior área ardida da União Europeia.



Portugal surge em terceiro lugar na área ardida na Europa, sendo o pior na proporção da área ardida com o tamanho do território.



Ao todo, já arderam mais de 660 mil hectares de floresta na União Europeia em 2022 - é o pior ano de sempre.